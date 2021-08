Amazon : Une option « achetez maintenant, payez plus tard » arrive

Amazon, toujours soucieuse de la satisfaction de ses clients, entreprend un nouveau partenariat. Affirm Holdings Inc. est une société proposant un système de paiement doté de conditions accommodantes pour les consommateurs. Très bientôt, cette modalité de paiement sera disponible pour quiconque souhaite effectuer des achats sur Amazon. La société, installée à San Francisco, a déclaré qu’Amazon et elle-même effectuaient dès à présent des séries de tests.

Crédits : Amazon

Cette nouvelle a tout d’abord enchanté la bourse de Wall Street. Le cours de l’action Affirm a augmenté de plus de 50% dès l’annonce de son partenariat avec Amazon. Sa capitalisation boursière a grimpé de 80M de dollars. La société propose au consommateur l’établissement d’un échéancier et la connaissance par avance des montants totaux à payer. Aucune pénalité de retard, des frais bas et des intérêts simples, non composés. Tout achat supérieur à 50 euros est éligible pour cette option.

Une nouvelle fonctionnalité déjà bien en vogue

Eric Morse, vice-président des ventes chez Affirm déclare : «En nous associant à Amazon, nous apportons la transparence, la prévisibilité et l’abordabilité qu’Affirm offre aujourd’hui aux millions de personnes qui achètent sur Amazon.com aux États-Unis … L’alternative que propose Affirm aux cartes de crédit offre également davantage de choix de paiement et de flexibilité aux consommateurs.»

Affim a été rendue publique un peu plus tôt dans l’année. Ce partenariat est une aubaine, sachant que l’explosion des ventes en ligne causée par la pandémie de COVID-19 a poussé Amazon à dépasser Walmart en termes de vente. Opération gagnante pour Affirm, sachant que la société a aussi un partenariat avec Walmart.

L’option n’est encore disponible que pour une poignée de consommateurs dans le monde. Amazon a toutefois prévu de l’élargir autant que faire se peut dans les prochains mois. À noter également qu’Apple a annoncé récemment suivre la même voie grâce à un partenariat avec la banque d’investissement Goldman Sachs.

Source : BusinessInsider