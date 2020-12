Amazon Zoox : le véhicule autonome a été aperçu une semaine avant sa présentation

Zoox, la société de taxis autonomes acquise par Amazon au début de l’année pour plus d’un milliard de dollars, va dévoiler son véhicule la semaine prochaine, le 14 décembre. Cependant, celui-ci vient d’être aperçu sur les routes de San Francisco.

Les images partagées sur Reddit par u/Lakailb87 puis sur Twitter montrent le véhicule très atypique devant l’hôtel Fairmont à San Francisco.

Amazon Zoox – Crédit : u/Lakailb87 / Reddit

Les véhicules sans conducteur Zoox permettront de transporter des passagers aux États-Unis de manière autonome, comme le font déjà le Cruise Origin, le premier taxi électrique collectif entièrement autonome. En Asie, c’est AutoX qui a récemment lancé un service de robotaxis autonomes à Shanghai.

Zoox, le robotaxis d’Amazon aperçu dans les rues de San Francisco

Le véhicule autonome de Zoox est très similaire aux Cruise Origin. En effet, on retrouve des portes coulissantes au centre de la voiture, ainsi que des sièges face à face. Ce véhicule semble se distinguer par ses 8 LiDAR situés dans les coins, un à l’horizontale et un incliné vers le bas. Comme le véhicule ne possède pas de conducteur, il est probable que le prix des trajets soit plus compétitif que ceux de services comme Uber.

De plus, le véhicule compact semble très vitré, ce qui permettra aux passagers de mieux profiter de la vue, et le véhicule sera mieux intégré à l’environnement. Zoox a subi une mauvaise publicité lorsque la société a admis que quatre de ses employés ont dérobé des documents confidentiels de leur ancien employeur, Tesla.

Selon Tesla, le vol de ces documents confidentiels aurait permis à Zoox de « sauter les années de travail nécessaires pour développer et gérer ses propres opérations d’entreposage, de logistique et de contrôle des stocks ». Selon un expert de l’industrie automobile, Tesla aurait 10 ans d’avance sur la concurrence. Il n’est donc pas étonnant de voir les concurrents essayer de voler des secrets industriels à l’entreprise la plus avancée du marché.

Zoox a dévoilé la date de présentation du véhicule sans conducteur dans une vidéo sur YouTube, qui ne montre que la forme des phares et la silhouette du véhicule. Sa présentation aura lieu le 14 décembre. Nous ne connaissons pour l’instant pas l’autonomie des véhicules, un élément très important pour des taxis autonomes.

Source : gizmodo