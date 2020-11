AMD promet des améliorations importantes pour les CPU Zen 4 et les GPU RDNA 3

Rick Bergman, vice-président exécutif d’AMD, s’est entretenu avec The Street au sujet de leurs produits de nouvelle génération, notamment les processeurs Zen 4 et les GPU RDNA 3.

Lisa Su présente la RX 6800 XT – Crédit : AMD / Twitter

Le 29 octobre, AMD dévoilait ses Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT et s’attaque aux GeForce RTX Ampere. Récemment, nous apprenions même que Tesla s’intéresserait aux cartes « Big Navi » pour ses véhicules. Celles-ci ne seront disponibles qu’à partir du 18 novembre, mais AMD est déjà focalisée sur la prochaine génération. L’architecture suivante, baptisée RDNA 3, est déjà en cours de conception et devrait arriver sur le marché vers 2022.

Au cours de l’interview, Rick Bergman a dévoilé que les cartes RDNA 2 permettaient déjà un bond énorme de 50% en termes de performance par watt par rapport à la génération précédente, et que l’on pourrait s’attendre à un bond similaire pour l’architecture RDNA 3.

Selon lui, d’excellentes performances par watt sont encore plus importantes dans les ordinateurs portables, car l’espace est restreint. En effet, il est impossible d’utiliser un système de refroidissement aussi performant que dans un ordinateur fixe. La puce graphique se doit donc d’être très économe en énergie pour ne pas trop chauffer, et pour ne pas utiliser trop de batterie.

On peut également s’attendre à un bond de performances similaire pour Zen 4

Rick Bergman a tout d’abord rappelé que les processeurs Zen 3, parmi lesquels nous avons pu tester les Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X, avaient apporté une amélioration considérable de l’IPC (nombre d’instructions par cycle) de 19%. Cela a permis à AMD de revenir dans la course face à Intel dans le gaming et de grandement améliorer les performances en applicatif.

Tout a été passé au crible pour extraire plus de performances des processeurs, et AMD compte bien pousser l’optimisation encore plus loin. Les processeurs Zen 4 seront les premiers processeurs du fabricant destinés aux ordinateurs de bureau gravés en 5 nm. AMD profitera donc de ce nouveau processus de fabrication pour obtenir de meilleures performances par watt. Les premiers processeurs à bénéficier de cette nouvelle architecture pourraient être les Threadripper, qui sont plutôt destinés aux créatifs et aux professionnels.

Source : The Street