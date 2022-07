Andor : date de sortie, casting, scénario, tout savoir sur la série Star Wars

Star Wars: Andor est le prochaine série de la saga à venir sur Disney+. Elle remettra le personnage de Cassian Andor à l’écran avec une histoire qui se déroulera cinq ans avant les événements du film Rogue One, en pleine montée de l’Empire. Date de sortie, casting, scénario : on vous dit tout à son sujet.

Andor © Disney, Lucasfilm

Alors que la diffusion de la série Obi-Wan Kenobi s’est terminée, Disney+ s’apprête à proposer sa future série Andor. On y retrouvera l’acteur Diego Luna que l’on avait découvert dans Rogue One: A Star Wars Story et son personnage, Cassian Andor. Ce nouvel opus devrait commencer avec deux premiers épisodes le 31 août.

Ce préquel se situe cinq ans avant Rogue One: A Star Wars Story. La série devrait reprendre une ambiance tendue et pleine de mystère, tel que le teaser dévoilé en mai le laissait pressentir. On ne pouvait en attendre moins de la part du créateur et écrivain de la série, Tony Gilroy. Ce dernier avait aussi prêté sa plume à l’écriture de la franchise Jason Bourne.

Pour le plaisir des aficionados de l’univers Star Wars, la première saison d’Andor sera composée d’une douzaine d’épisodes. Cela représente quatre épisodes supplémentaires en comparaison des autres franchises de Lucasfilm. À titre de comparaison, The Mandalorian n’a quant à lui que huit épisodes par saison.

Andor : quelle date de sortie ?

Star Wars: Andor sera disponible sur Disney+ en première le 31 août 2022, avec deux premiers épisodes. Deux saisons sont prévues. La deuxième sera comme « une seconde moitié de roman » avait déclaré le showrunner Tony Gilroy à Vanity Fair. « La première saison parlera de Cassian Andor en train de devenir un révolutionnaire. Les 12 épisodes amèneront vers les événements de Rogue One ».

Comment et où regarder Andor ?

Andor est une exclusivité Disney+, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que sur la plateforme de streaming. Au moment de la rédaction de cet article, Disney + coûte 8,99 € par mois, sans engagement ou 89,99 € par an, en paiement unique.

Andor : quel scénario ?

La série Andor explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor. La série raconte l’histoire de la Rébellion naissante contre l’Empire et surtout, du rôle qu’aura à jouer Cassian à cette période. C’est une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues, où l’homme s’engagera sur la voie qui lui est destinée afin de passer de renégat à un héros rebelle.

Le site StarWars.com décrit Andor comme « un thriller tendu et mordant ». Elle se déroulera cinq ans avant la mission que l’on voit dans Rogue One, bien que la série aille encore plus loin dans la chronologie, lorsque le monde d’enfance de Cassian tombe pour la première fois sous le contrôle tyrannique de l’Empire.

Andor © Disney, Lucasfilm

Le showrunner Tony Gilroy a également partagé une poignée d’informations plus approfondies sur la série. « L’Empire prend le contrôle des planètes des entreprises. Ils resserrent leurs chaînes d’approvisionnement. Ce sont toutes les façons dont l’oppression peut séparer une culture et la détruire ». Une première image de la série avait été dévoilée début juillet 2022.

L’émission se concentrera également sur l’énigmatique cheffe rebelle Mon Mothma, interprétée par Genevieve O’Reilly. Stellan Skarsgård (aperçu dans Chernobyl sur OCS) campera un personnage inédit nommé Luthen.

Cette série sera bien plus longue qu’Obi-Wan Kenobi puisqu’elle comportera deux saisons de 12 épisodes chacune. La première saison s’étendra sur une seule année de la vie de Cassian, alors que la seconde parcourra quatre autres années pour nous amener au début du film Rogue One : A Star Wars Story. Le show s’axera sur des blocs de trois épisodes, avec une échelle « immense » selon le réalisateur.

Andor : quel casting ?

La série marquera le retour de Diego Luna en tant que Cassian Andor. Le personnage sera beaucoup plus égocentrique que l’homme que nous avons vu dans Rogue One. Il sera aussi impitoyable, du moins, aux débuts.

O’Reilly reviendra également une fois de plus en tant que Mon Mothma, aux côtés de Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough et Kyle Soller. Forest Whitaker serait de retour en tant que rebelle renégat Saw Gerrera, un personnage qu’il a joué pour la première fois dans Rogue One.

Andor © Disney, Lucasfilm

Selon Gilroy, lors de la présentation de Celebration, le personnage de Skarsgård, Luthen Rale, est un chef rebelle. Le scénariste a expliqué qu’il est une sorte de passe-partout de la Rébellion. Arjona est aussi, vraisemblablement, une rebelle. Et si l’on en croit les sous-titres du teaser, le personnage de Shaw s’appelle Maarva.

Le personnage de Gough incarnera un Death Troopers. On ne sait pas qui elle est, mais elle pourrait être un agent de contre-espionnage travaillant pour le compte de l’Empire. La bande-annonce a également révélé qu’Anton Lesser (Qyburn dans Game of Thrones) apparaîtra en tant que membre de l’Empire.

Andor : les bandes-annonces