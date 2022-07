Andor : date de sortie et première image pour la nouvelle série Star Wars

La prochaine série Star Wars à venir se nomme Andor. Attendue d’ici à la fin de l’été, elle se centrera sur le rebelle aperçu dans Rogue One. Une toute première image officielle ainsi que des précisions à son sujet viennent d’être apportées par Disney.

Star Wars: Andor © Disney, Empire

Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre pour découvrir Andor, la nouvelle série Star Wars centrée sur le rebelle de Rogue One. Selon Disney, qui vient d’apporter plus de détails à son sujet, celle-ci fera ses débuts sur Disney+ avec deux premiers épisodes disponibles dès la fin de l’été.

Première image officielle d’Andor et précisions

Star Wars: Andor disposera ainsi d’une intrigue préquelle à Rogue One: A Star Wars Story, sorti en 2016. Un film relativement bien apprécié par les fans qui raconte la montée de la rébellion et l’obtention des plans de l’étoile de la mort.

Le magazine Empire vient donc de publier en exclusivité une toute nouvelle image de Star Wars: Andor sur son site (visible ci-dessus). On y aperçoit Diego Luna (qui reprendra son rôle de Cassian Andor) et Stellan Skarsgård (aperçu dans Chernobyl sur OCS) qui campera un personnage inédit : Luthen. On retrouvera également Genevieve O’Reilly, qui incarnera Mon Mothma.

À lire : Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera aussi dans la série Andor

Le showrunner de la série, Tony Gilroy, en a aussi profité pour évoquer à quoi ressembleront les épisodes de chacune des deux saisons de la série. Cette série sera bien plus longue qu’Obi-Wan Kenobi puisqu’elle comportera deux saisons de 12 épisodes chacune.

La première saison s’étendra sur une seule année de la vie de Cassian, alors que la seconde parcourra quatre autres années pour nous amener au début du film Rogue One : A Star Wars Story. Le show s’axera sur des blocs de trois épisodes, avec une échelle « immense » selon le réalisateur.

Star Wars: Andor sortira donc sur Disney+ le 31 août 2022, avec deux premiers épisodes.

Source : Empire