Andor : l’intrigante série Star Wars se dévoile un peu plus en vidéo

Star Wars: Andor est la prochaine série dérivée de la saga à venir sur Disney+, après The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Lucasfilm et Disney viennent de dévoiler une nouvelle vidéo promotionnelle, avec Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly et Fiona Shaw.

Andor © Disney, Lucasfilm

Disney vient de publier une nouvelle vidéo promotionnelle pour Star Wars: Andor, juste une semaine avant le San Diego Comic-Con de 2022, qui aura lieu du 21 au 24 juillet. La vidéo, qui ne devait visiblement pas être officiellement dévoilée, s’est retrouvée sur Reddit. Elle est à retrouver ci-dessous.

De nouvelles images avec Diego Luna et Stellan Skarsgård

Si une grande partie des plans de cette vidéo promotionnelle avaient déjà été aperçus dans la bande-annonce précédemment dévoilée par Disney, d’autres sont totalement nouveaux. On y voit une fois de plus Cassian Andor, incarné par Diego Luna, mais aussi Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly et Fiona Shaw.

La série Star Wars: Andor verra Diego Luna reprendre son rôle d’espion rebelle qu’il avait dans Rogue One: A Star Wars Story. Le tournage de la saison 1 s’était officiellement terminé en septembre 2021 à la suite d’importants retards de production dus à la pandémie de COVID-19.

À lire : Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera aussi dans la série Andor

La série, qui se concentrera sur l’histoire de Cassian Andor et les premiers jours de l’Alliance rebelle, sert de préquelle au film Rogue One: A Star Wars Story, sorti en 2016. La première saison sera composée de 12 épisodes. Le créateur de la série, Tony Gilroy, avait évoqué l’ampleur de la série, révélant qu’elle sera destinée à couvrir les cinq années précédant Rogue One.

Les acteurs Forest Whitaker et Genevieve O’Reilly devraient également reprendre leurs rôles respectifs : Saw Gerrera et le chef rebelle préféré des fans, Mon Mothma. Le casting comprend également Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Robert Emms, bien que les détails entourant leurs rôles respectifs soient actuellement inconnus. La série Star Wars: Andor arrive fin août sur Disney+.