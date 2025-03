Andor saison 2 : la naissance de la rébellion

©Disney+

Andor est une série dérivée de l’univers de Star Wars. Se situant 5 ans avant les faits du film, elle présente le personnage de Cassian Andor (Diego Luna), personnage principal du film Rogue One, considéré comme l’un des meilleurs de la saga depuis son rachat par Disney. La série est disponible sur la plateforme Disney+.

Après une saison 1 fracassante, la saison 2 de Andor ne va plus tarder à arriver. Après une première annonce indiquant que la série ne serait pas disponible en 2024, les nouvelles d’un retour d’un ancien méchant ont été accompagnées d’une confirmation que la nouvelle saison serait disponible en 2025.

Andor, ou la naissance de la rébellion

Dans la timeline de l’univers Star Wars, et notamment de la saga Skywalker, Andor se situe au début de l’empire, au moment où certains citoyens ont commencé à se rendre compte que troquer la république pour l’empire n’avait peut-être pas été la meilleure des choses qui puissent leur arriver.

Si la série suit principalement le personnage de Cassian Andor, on peut aussi y reconnaître des personnages emblématiques de la saga comme la sénatrice Mon Mothma (jouée par Genevieve O’Reilly). Pour les fans invétérés, on se rappelle que la sénatrice apparaît comme personnage du film Le retour du Jedi où elle est une pierre angulaire de la résistance avec la princesse Leia Organa.

Notez d’ailleurs que le personnage devait également dans La Revanche des Sith, déjà sous les traits de Genevieve O’Reilly. Si la scène a été coupée au montage, elle est disponible dans les bonus du DVD, et l’actrice a pu retrouver ce rôle dans le film Rogue One. Et une version animée est aussi apparue dans la série d’animation Star Wars : Rebels.

La première saison d’Andor aide à comprendre comment Mon Mothma s’y prend pour commencer à mettre en place un semblant de rébellion, aidée par Luthen Rael (Stellan Skarsgård), on peut même y admirer Saw Gerrera (Forest Whitaker) en chef de cellule rebelle très rebelle.

La bande-annonce de la saison 2 de Andor est déjà disponible.

Dans le communiqué de presse de Disney+, Tony Gilroy, le créateur et producteur délégué, déclare : “L’un des grands plaisirs de ce tournage est l’ampleur de l’histoire et la variété des profils de personnages qu’elle offre de rencontrer, qu’il s’agisse de gens ordinaires, de suzerains impériaux ou bien encore de révolutionnaires animés d’une foi inébranlable. Tous sont autant de vraies personnes qui prennent des décisions aux dimensions épiques et qui sont confrontées à des questions aux conséquences terrifiantes. Le voyage de Cassian est l’âme et la colonne vertébrale de notre histoire, mais c’est le chœur qui fait le spectacle. J’ai hâte que les spectateurs voient où nous les menons dans la saison 2.”

La saison 2 de Andor sera composée de 4 chapitres de 12 épisodes en tout. Elle sera disponible sur Disney+ dès le 23 avril 2025 à raison de trois épisodes par semaine (soit un chapitre complet).

Et pour le plaisir, voici une petite vidéo du tournage de la saison 2 où le casting vous emmène à la découverte de la rébellion.