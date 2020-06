Android 11 Beta : quelles sont les nouvelles fonctions ? Comment l’installer ?

Crédits : Google

Android 11 Beta est enfin disponible au téléchargement et n’est plus réservé aux développeurs, même si la liste des smartphones est encore réduite. Pour l’instant, seuls les Pixel 2 et supérieurs sont concernés, mais Google promet de rapidement ajouter d’autres appareils.

L’accent mis sur la communication et la confidentialité

Nous vous avions déjà présenté certaines nouveautés après la fuite qui a eu lieu en début de mois. Parmi les principaux changements par rapport à l’actuel Android 10, on retrouve le regroupement et la priorisation des conversations. Google a en effet décidé d’orienter la nouvelle version de son OS vers l’utilisateur. Ainsi, il est maintenant possible de regrouper les conversations provenant de différentes applications de messagerie. Le volet de notification a donc été modifié pour voir apparaitre une zone dédiée. De plus, grâce au mode prioritaire, les conversations sélectionnées se poursuivront en mode Always-On.

L’autre axe majeur de travail pour Android 11 est la confidentialité. Il est dorénavant possible d’autoriser une application à utiliser une fonction une unique fois plutôt que de lui attribuer un droit permanent. Par exemple, il est possible de donner l’accès à sa géolocalisation à une application de course à pied pour la seule durée de l’entraînement. Auparavant seuls « toujours » et « jamais » étaient disponibles. Mieux, si une application n’a pas été utilisée depuis longtemps, elle verra automatiquement ses autorisations révoquées.

La maison plus connectée que jamais

La maison connectée fait dorénavant partie intégrante d’Android 11. Il est possible d’ajouter des raccourcis pour allumer la lumière, régler le chauffage, etc. directement depuis le bouton d’allumage du smartphone. Enfin, pour les mélomanes, un nouveau raccourci permet de passer rapidement du haut-parleur du smartphone, à un Chromecast ou un à des enceintes connectées.

Une installation simple pour les curieux

Pour tenter l’expérience Android 11, sans oublier évidemment qu’il s’agit d’une Beta avec potentiellement un certain nombre de bugs, il suffira de prendre son Google Pixel 2, 3 ou 4 et de se rendre sur https://developer.android.com/preview/get. Là, il faudra soit s’inscrire au programme Android Beta et attendre de recevoir une alerte sur son téléphone, soit de télécharger et d’installer manuellement l’OS. Cette dernière solution est légèrement plus complexe.

Source : Google