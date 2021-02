Android 12 : Google supprime le thème noir de la version Developer Preview

Hier, Google a déployé la première Developer Preview de son système d’exploitation. Les utilisateurs les plus impatients ont déjà installé cette version, mais certains ont eu la mauvaise surprise de constater que le thème noir n’était plus vraiment noir.

Une Developer Preview, comme son nom l’indique, n’est pas vraiment une bêta publique, mais une version dédiée aux développeurs pour qu’ils puissent adapter leurs applications au nouveau système d’exploitation.

Android 12 thème noir supprimé – Crédit : Android Police

Comme le rapporte Android Police, la Developer Preview d’Android 12 est dès à présent disponible sur les téléphones Pixel de Google. Cependant, certains utilisateurs vont être très déçus. Android 12 aurait modifié le thème noir des smartphones, puisque celui-ci n’est plus noir, mais simplement sombre. En effet, l’interface utiliserait désormais une teinte de bleu très sombre, dont le code hexadécimal est le #171c21.

Le mois dernier, nous avons annoncé que Google travaillait sur un système thématique approfondi pour Android 12, qui permettrait de rendre l’interface plus colorée. Ce changement fait peut-être partie de la refonte de l’interface du système d’exploitation Android 12 de Google, mais il n’est pas non plus impossible que le géant américain fasse revenir le thème noir sur de futures versions.

Le thème noir devient un thème sombre sur Android 12

Le thème véritablement noir est généralement très apprécié des utilisateurs de smartphones. En plus de réduire la fatigue oculaire la nuit, le thème noir permettra d’économiser beaucoup de batterie par rapport au mode clair. En effet, avec un écran OLED, vous constaterez vraiment la différence au niveau de l’autonomie de votre smartphone. Avec ce type d’écran, les pixels sont éteints lorsqu’ils doivent afficher du noir, ce qui n’est pas le cas des écrans LCD classiques.

Avec un thème sombre classique, les smartphones économisent un peu de batterie, mais pas autant qu’avec un thème véritablement noir, puisqu’il permet aux pixels de s’éteindre. Pour l’instant, on ne sait pas si ce changement est définitif, il faudra donc atteindre les prochaines versions et la version finale à la fin de l’année.

Si vous possédez un smartphone Pixel, vous pouvez dès à présent télécharger la version Android 12 Developer Preview. Cependant, si vous n’êtes pas développeur, son installation n’est pas recommandée sur votre smartphone principal, puisque cette version encore très instable pourrait désactiver certaines fonctionnalités essentielles de votre téléphone.

Source : Android Police