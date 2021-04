Android 12 : une version bêta dévoile de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Il ne s’agirait pas d’une Developer Preview destinée aux développeurs pour qu’ils puissent adapter leurs applications au nouveau système, mais bien d’une nouvelle version d’Android 12.

Android 11 – Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

La version d’Android 12 de XDA Developers comporte certaines fonctionnalités dont nous avions déjà parlé, mais apporte également de nouvelles fonctionnalités inédites que nous n’avions pas aperçues lorsque XDA avait dévoilé un aperçu du prochain OS de Google.

Parmi les changements notables que les utilisateurs remarqueront, on peut citer un nouveau panneau de volume et de nouvelles tuiles de paramètres rapides. Ceux-ci auront des curseurs et des boutons plus grands, peut-être trop grands pour certains.

Qu’apporte Android 12 ?

Sur Android 12, il sera plus facile de rechercher des widgets sur l’écran d’accueil, et les nouveaux emojis sont nombreux. Cependant, les nouvelles fonctionnalités les plus utiles semblent être les fonctions multitâches. En effet, cette version pourrait introduire App Pairs, qui permet de lancer simultanément deux applications fréquemment utilisées à partir d’une seule icône sur l’écran d’accueil.

Android 12, que l’on connait également sous le nom Snow Cone, permettra également de déclencher Google Assistant en restant appuyé sur le bouton Power. De plus, d’après XDA, chaque application semble désormais avoir un écran d’accueil (un écran de chargement avec le logo de l’application) lorsqu’elle est ouverte.

Google poursuit la série d’améliorations de la confidentialité qu’il a entamée avec Android 10 et 11. En effet, Google a amélioré la manière de personnaliser les autorisations de notification. Android 12 modifie également la façon dont l’accès à la localisation fonctionne pour les applications tierces. Une application peut désormais demander l’accès à la localisation précise ou approximative de l’appareil.

Enfin, on peut également noter un petit changement en ce qui concerne le processus pour sideloader des applications. Après avoir téléchargé un fichier APK et accordé l’autorisation « d’installer des applications inconnues », la boîte de dialogue d’installation de l’application s’affiche immédiatement au lieu de s’afficher après avoir quitté la page.

La nouvelle mise du système d’exploitation de Google constitue une refonte considérable avec toutes les fonctionnalités qu’elle apporte. Android 12 sera probablement dévoilé au milieu de l’année 2021, mais ces premiers aperçus nous donnent une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

