Android 12 : une vidéo promotionnelle dévoile la nouvelle interface avant la présentation officielle

Dans une nouvelle vidéo publiée il y a quelques heures, Jon Prosser a dévoilé des images de la future mise à jour Android 12. Une première diapositive dévoile que cette version apportera « une nouvelle expérience magnifique, des protections renforcées en matière de confidentialité et de sécurité, et permettra à tous vos appareils de mieux fonctionner ensemble ».

Android 12 nouveaux éléments – Crédit : Jon Prosser

Jon Prosser a révélé beaucoup de nouvelles informations cette semaine, à commencer par le design du futur MacBook Air M2 qui sera aussi coloré que les iMac. Jeudi soir, le leaker avait même partagé un premier aperçu des Pixel 6 et 6 Pro, que Google devrait présenter à la fin de l’année.

C’est désormais au tour d’Android 12 d’être dévoilé avant sa présentation officielle mardi prochain lors du Google I/O. Sur une image de Google ci-dessus, on constate beaucoup de nouveaux éléments de l’interface, comme un nouveau player audio, de nouveaux widgets dont une horloge et une pastille pour la météo, un nouveau slider pour la luminosité, de nouveaux boutons Wi-Fi et Bluetooth ou encore un slider pour gérer votre alarme.

Une vidéo promotionnelle officielle d’Android 12 a fuité

Dans sa nouvelle vidéo sur la chaîne Front Page Tech, Jon Prosser a également dévoilé une vidéo promotionnelle officielle d’Android 12. Vous pouvez la visionner à partir de 6 minutes et 30 secondes dans la vidéo ci-dessous.

Comme vous l’aurez remarqué, Google va changer la manière dont il affiche les notifications sur Android 12. En effet, celles-ci seront désormais placées dans une pastille en haut à gauche de l’écran. On peut également noter la présence d’un nouveau clavier ainsi que des nouveaux widgets « Conversations » qui avaient été dévoilés par XDA en février dernier. Google semble également avoir changé la manière dont les notifications arrivent sur l’écran de verrouillage.

Sur ce dernier, il sera également possible d’afficher l’heure en plus gros. Jon Prosser note que l’heure affichée sur l’écran du téléphone est 9h30, soit la même heure qui se trouvait sur son rendu du Pixel 6. Bien qu’il puisse s’agir de n’importe quel téléphone Android, il n’est pas impossible que ce soit là la première image officielle du Pixel 6. Avant l’arrivée de son flagship, Google doit encore présenter officiellement le Pixel 5a qui ne sera malheureusement pas commercialisé en France, on imagine donc qu’il sera la star de cette nouvelle Google I/O.

Source : Front Page Tech