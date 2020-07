Android : Google active le thème sombre sur Docs, Sheets et Slides

Google déploie enfin le thème sombre sur Docs, Sheets et Slides pour les utilisateurs d’Android 10. Si vous n’avez pas encore reçu la fonctionnalité, c’est normal. Le déploiement est progressif et il sera terminé d’ici deux semaines.

Crédit : Google

Le thème sombre a fait son arrivée sur Android 10 l’année dernière. Certaines applications de Google étaient cependant encore à la traîne, ce qui empêchait les utilisateurs de profiter d’une expérience unifiée. Il n’y a rien de plus désagréable pour les yeux que d’être soudainement ébloui par le thème clair de Google Docs quand le thème sombre est activé sur la quasi-totalité des applications. L’expérience est encore pire si vous utilisez votre téléphone de nuit. Ce désagrément fait désormais partie du passé.

Facebook déploie progressivement le thème sombre sur iOS

Le thème sombre automatiquement activé sur Docs, Sheets et Slides en fonction de vos paramètres système

Après plusieurs mois d’attente, Google vient enfin d’annoncer le déploiement du thème sombre sur ses applications Docs, Sheets et Slides. Il ajustera automatiquement l’interface de l’application et le contenu créé par l’utilisateur afin de rendre l’expérience plus agréable dans des environnements peu éclairés et d’économiser la batterie. Cela signifie que les documents s’afficheront eux aussi en sombre et que la couleur du texte sera ajustée pour être lisible.

Tous les utilisateurs d’Android 10 auront accès au thème sombre sur Docs, Sheets et Slides d’ici deux semaines. Si vous avez déjà activé le thème sombre dans les paramètres du système d’exploitation de Google, ces trois applications l’activeront automatiquement dès que vous recevrez la fonctionnalité. Les utilisateurs auront également le choix de l’activer individuellement sur chaque application en passant par leurs paramètres respectifs.

Depuis l’année dernière, Google avait progressivement commencé à déployer le thème sombre sur ses applications telles que Gmail, Google Agenda et l’application Google elle-même. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à l’apprécier. Outre son design moderne, des tests ont prouvé que le thème sombre améliore l’autonomie d’un smartphone.

Les mode nuit et mode sombre n’aident pas à s’endormir, affirment des scientifiques

Source : The Verge