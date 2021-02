Android : Google travaillerait sur une version moins stricte des fonctions anti-pistage d’Apple

Cependant, contrairement au système d’Apple, celui-ci serait beaucoup moins strict. Cela permettrait notamment à certains annonceurs de continuer à créer de la publicité ciblée.

Android 11 – Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

Avec Android 12, Google pourrait introduire des nouveautés comme la possibilité de rendre l’interface utilisateur et les applications de votre smartphone plus colorés, mais Google travaillerait également à renforcer la confidentialité de son système d’exploitation.

Côté sécurité, les smartphones Android et iOS sont à peu près équivalents. Cependant, c’est bien Apple qui semble avoir le plus de soucis de sécurité sur ses smartphones. En effet, en 2020, des sociétés spécialisées dans les failles de sécurité telles que Zerodium avaient annoncé qu’elles n’achèteraient plus de failles d’iOS, car il y en avait trop. Précédemment, ces failles de sécurité étaient achetées jusqu’à 2,5 millions de dollars pour Android, contre 2 millions de dollars chez Apple.

Une fonctionnalité anti-pistage pour Android comme chez Apple ?

Si la fonction de transparence de Google ressemble à celle d’Apple, elle pourrait obliger les développeurs à exposer clairement comment ils suivent les utilisateurs d’Android et à leur demander leur permission pour collecter et de partager des données personnelles.

Cependant, celle-ci devrait être un peu plus laxiste que chez la pomme. En effet, d’après Bloomberg, la fonctionnalité anti-traçage n’exigerait pas explicitement d’accepter le suivi avant de pouvoir continuer à utiliser une application. Google tenterait ainsi de trouver un équilibre entre les exigences croissantes des consommateurs soucieux du respect de la vie privée et les besoins financiers des développeurs et des annonceurs.

Chez Apple, la fonctionnalité anti-pistage serait trop stricte, ce qui aurait « un impact significatif » sur les revenus publicitaires. Android permet lui aussi de désactiver la personnalisation des annonces dans les préférences système (Paramètres > Confidentialité > Paramètres avancés > Annonces), ainsi que de réinitialiser l’identifiant publicitaire, mais ce n’est pas obligatoire.

Pour l’instant, on ne sait pas si Google va concrétiser ce changement, et s’il rejoindra la longue liste des nouveautés d’Android 12. Après tout, une grande partie de l’activité de Google est la publicité. Néanmoins, les utilisateurs, de plus en plus préoccupés par la confidentialité, pourraient pousser Google à prendre le même chemin qu’Apple.

Source : Bloomberg