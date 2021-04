Android : une application se faisant passer pour Netflix est un malware, désinstallez-la rapidement

L’application, nommée « FlixOnline« , s’est propagée d’Android à Android en envoyant des messages offrant Netflix Premium gratuit pendant 60 jours. Il s’agit bien évidemment d’un malware qu’il faut désinstaller au plus vite.

Netflix Android – Crédit : Sayan Ghosh / Unsplash

Selon une analyse de Check Point Research publiée mercredi, le logiciel Android malveillant se fait passer pour une application appelée « FlixOnline ». Celle-ci fait de la publicité via des messages WhatsApp. Elle promet notamment « 2 mois de Netflix Premium gratuits partout dans le monde pendant 60 jours. ». Cependant, une fois installé, le malware se met à voler des données et des identifiants.

Le malware est intelligent, puisqu’il a été conçu pour recevoir les messages WhatsApp entrants et répondre automatiquement en diffusant son message.

Si vous avez installé FlixOnline, désinstallez-la au plus vite

Alors que l’application Netflix sur Android s’est récemment dotée d’un son « de qualité studio », de nombreux utilisateurs ont pu être tentés par l’annonce promettant un compte Netflix gratuit pendant 60 jours. En effet, le service de vidéo à la demande n’est pas abordable pour tous les utilisateurs. Certains n’hésitent pas à partager des comptes avec leurs amis.

Cette pratique ne serait bientôt plus autorisée, puisque Netflix est récemment reparti à la chasse du partage de compte entre amis. Conformément aux conditions générales de l’application, chaque personne devra posséder son propre compte, à moins de faire partie du même foyer que les autres utilisateurs. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs. En effet, on sait qu’une nouvelle augmentation de prix est à prévoir en France.

Selon Check Point, l’application a été installée 500 fois sur une période de deux mois. Même si Google a supprimé FlixOnline du Google Play Store, si vous l’aviez déjà installée sur votre téléphone et que vous ne l’avez pas supprimée, l’application peut encore potentiellement causer des ravages. De plus, si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, vos informations personnelles ne sont probablement plus en sécurité. Il est donc recommandé de désinstaller l’application rapidement.

