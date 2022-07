Ant-Man 3 : le réalisateur promet des caméos « très surprenants »

Le réalisateur d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Peyton Reed, assure aux fans que le prochain blockbuster comprendra plusieurs caméos surprenants tirés du MCU et d’ailleurs. À quoi faut-il s’attendre ?

Ant-Man 3 © Marvel Studios

Le réalisateur d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Peyton Reed, a récemment promis aux fans du Marvel Cinematic Universe que le film comporterait des caméos « surprenants ». À quoi faut-il s’attendre, alors que le film devrait sortir en février 2023 aux États-Unis ?

D’étonnantes apparitions d’acteurs pour Ant-Man 3

Peyton Reed s’est exprimé à ce sujet dans une interview avec Access. « Oh oui, vous verrez, les fans vont prendre du plaisir à voir tous ces visages surprenants qui vont faire une apparition dans le royaume quantique », a-t-il déclaré. « Franchement, nous sommes très excités » a-t-il ajouté. Dans la même interview, le réalisateur a insisté sur le fait qu’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania changera également « de manière permanente » le MCU, comme nous vous l’avions indiqué.

L’interview de Reed intervient après l’annonce d’Avengers : La dynastie de Kang, ce qui suggère que le méchant de Quantumania, Kang le Conquérant, restera une menace tout au long des phases cinq et six du MCU. Interprété par Jonathan Majors, Kang est un voyageur temporel provenant du futur qui a des plans pour gouverner l’ensemble du multivers. Il ne sera pas non plus le seul antagoniste à faire ses débuts. M.O.D.O.K. sera également de la partie, après avoir brièvement figuré dans les images d’Ant-Man 3 lors du San Diego Comic Con.

Alors que Scott Lang (Paul Rudd) et Hope van Dyne (Evangeline Lilly) devront faire face à plusieurs nouveaux méchants dans Ant-Man 3, ils seront rejoints par au moins un allié potentiel. Comme le montrent les images du SDCC, la légende hollywoodienne Bill Murray devrait également faire une apparition, même si son rôle reste inconnu.

Scott et Hope feront aussi équipe avec la fille de Scott, Cassie. L’actrice Kathryn Newton a récemment décrit l’arc de Cassie Lang dans la suite, la décrivant comme « imparfaite, mais généreuse ». Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est attendu en février 2023. Rappelons que la bande-annonce du film a fuité en ligne il y a quelques jours.