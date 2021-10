Ant-Man : Bill Murray confirme son arrivée dans le prochain opus

Il n’est finalement pas vain de croire certaines rumeurs tenaces ! En effet, le comédien Bill Murray vient enfin d’annoncer officiellement son arrivée dans Ant-Man and The Wasp : Quantumania. Son entrée dans le MCU n’était plus vraiment un mystère mais tout le monde attendait bien sagement une annonce « claire ». Voilà qui est chose faite. C’est un quotidien allemand qui a partagé les confidences de Murray sur ce sujet plus que brûlant pour les fans de la franchise (et plus largement de Marvel). Malgré les reports annoncés par le studio, Ant-Man Quantumania arrivera donc bien prochainement sur nos écrans !

Bill Murray rejoint officiellement Ant-Man 3 ! – Crédit : Marvel Studios

Les déclarations de Murray ne font plus aucun doute. Encore une fois, Marvel s’offre une vedette de premier ordre pour son projet. Après Angelina Jolie dans Eternals, c’est donc au tour de ce monstre sacré du cinéma de faire une incursion chez le géant des films de supers-héros.

Bill Murray débarque « officiellement » dans le MCU

« J’ai récemment participé à un film Marvel. Je ne devrais pas vous le dire, mais peu importe. Cela en a surpris plus d’un. Personne ne s’attendait à ce que j’accepte un tel projet. Mais c’était assez évident pour moi. J’ai appris à découvrir le réalisateur. Il est drôle, humble, bref tout ce qu’on attend d’un cinéaste. J’ai dit oui, même si franchement ce n’est pas mon domaine de prédilection » explique ainsi Murray à la presse allemande. En intégrant un tel projet, l’acteur est également conscient que sa côte de popularité va grimper en flèche auprès de la jeune génération.

Mais le rôle que tiendra Murray reste encore un mystère. Il rejoindra ainsi Evangeline Lily, Michael Douglas et Jonathan Majors au casting. Pour l’heure, la sortie officielle est annoncée pour le 28 juillet 2023. En attendant, les fans pourront le retrouver dans la suite très attendue de la franchise SOS Fantômes. Discret ces dernières années, Murray se paie un retour triomphant dans les salles obscures.

Nous devrions rapidement en savoir davantage sur l’implication du comédien dans le MCU. En attendant, il n’est pas trop tard pour se replonger dans les anciens volets de la franchise.

Source : We Got This Covered