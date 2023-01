Ant-Man et la Guêpe Quantumania : découvrez la bande annonce du film avec le méchant “le plus menaçant du MCU” !

Ant-Man et La Guêpe reviennent au cinéma le 17 février prochain ! Découvrez dès à présent la bande annonce du film et tout ce que vous devez savoir sur ce dernier dans cet article.

Rattrapez votre retard avec Disney+

C’est officiel : le 3ème film de la franchise Ant-Man, “Ant-Man et la Guêpe Quantumania”, sera à l’affiche de nos salles de cinéma dès le 17 février prochain. Et pour vous faire patienter, Marvel a d’ores et déjà sorti une première bande annonce.

On y découvre la fille de Scott Lang, le nom civil d’Ant-Man, qui a bien grandit depuis les derniers films et apparemment une mauvaise manipulation de ce dernier qui l’amène à rencontrer quelqu’un que l’on connaît depuis la série sur Loki : Kang le Conquérant. Ce dernier va lui faire une proposition difficile à refuser : disloquer les flux temporels pour permettre à Scott de revenir dans le passé et de passer plus de temps avec sa fille. Une proposition qui va se retourner contre lui et mener à ce qui apparaît comme un combat de titans entre les deux hommes.

Découvrez la bande annonce du film ci-dessous.

Ant-Man 3 : que faut-il savoir avant de regarder le film ?

Avec ce 3ème volet, la franchise Ant-Man prend de la hauteur et ne se contente plus de proposer du divertissement comique entre deux films importants pour le MCU (Marvel Cinecmatic Universe). “Ant-Man et la Guêpe : Quantumania” signe en effet le début grandiloquent de la phase 5 du MCU. Dîtes bel et bien au revoir aux pierres d’infinité et à Thanos pour découvrir le Multiverse, déjà présenté dans les derniers Spider-man et Dr Strange, ainsi que dans la série Loki.

Avant d’aller voir le film, on ne saurait d’ailleurs que vous conseiller de regarder (à nouveau si c’est déjà fait) cette dernière. Disney+ a en effet non seulement introduit la notion de multiverse avec la série Loki il y a plusieurs mois, mais elle nous y fait également découvrir le fameux Kang le Conquérant, décrit par le réalisateur du film lui-même (Peyton Reed) comme “l’un des méchants les plus puissants de l’histoire de Marvel…”.

A voir et à revoir également : les précédents volets de la franchise Ant-Man, ne serait-ce que pour vous familiariser à nouveau avec tous les personnages. Le dernier film “Ant-Man et la Guêpe” date en effet de 2018, soit il y a 5 ans.

Voir les films sur Disney+

Au casting de ce nouveau film, on retrouve les habitués, à savoir Evangeline Lilly dans le rôle d’Hope van Dyne (la Guêpe), Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Janet Van Dyne, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et bien sûr Michael Douglas dans le rôle d’Henry Pym.

On découvre en parallèle la jeune Kathryn Newton dans le rôle de Cassie Lang, Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant ou encore William Jackson Harper, connu notamment pour son rôle de Chidi Anagonye dans la série The Good Place, dans le rôle encore mystérieux de Quaz. Autre belle surprise au casting : Bill Murray dans le rôle de Lord Krylar.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.