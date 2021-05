Apple : 80 € de réduction sur le Mac Mini M1 chez Amazon

Les produits Apple ont des prix conséquents et les promotions sont rares. Chez Amazon, le Mac Mini avec la puce M1 est actuellement à 719,99 € au lieu de 799 €.

Apple Mac Mini est à 720 € chez Amazon

Si vous aviez des vues sur le modèle 2020 du Mac Mini, en version Apple M1, c’est enfin le moment de valider votre commande. Aujourd’hui, c’est une belle remise puisque vous pourrez faire une économie non négligeable de 79 €. Concernant la livraison il n’y aura pas de frais supplémentaires bien évidemment.

Cet ordinateur est un concentré de performances, que ce soit au niveau du processeur central, du processeur graphique ou de l’apprentissage automatique, et ce, grâce à la puce M1. Le wifi 6 et le Bluetooth 5.0 sont bien évidemment présents tout comme 2 ports USB-C avec prise en charge du DisplayPort, Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) et de l’USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), 2 ports USB-A, un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet et une prise pour les casques 3,5 mm.

Si vous désirez en savoir plus sur ce produit avant d’effectuer votre commande il suffit de consulter cet article sur les nouvelles gammes iMac et Mac Mini.