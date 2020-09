Apple abandonne les écouteurs EarPods inclus dans les boîtes à commencer par l’iPhone 12

Apple aurait finalement décidé de ne plus inclure d’écouteurs EarPods dans les boîtes de ses iPhone, selon une légère modification du code source d’iOS 14.2. L’iPhone 12 sera donc le premier à être vendu sans écouteurs et sans adaptateur secteur d’ailleurs.

Apple iPhone 11 et des écouteurs EarPods – Crédit : simerpreet singh / Unsplash

Une nouvelle fuite rapportée par nos confrères de MacRumors confirme les rumeurs datant du mois de mai. En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit qu’Apple omettrait les écouteurs EarPods de la boîte des iPhone 12. Le mois suivant, Ming-Chi Kuo indiquait qu’il n’y aurait pas non plus d’adaptateur secteur, mais seulement un câble Lightning vers USB-C. L’absence des écouteurs vient d’être confirmée dans la nouvelle version développeur d’iOS 14.2 disponible en bêta.

Un mot clé a été supprimé du code source d’iOS 14.2

En fouillant dans le code source, MacRumors a découvert une toute petite modification très bien dissimulée. Dans la section dédiée à la réduction de l’exposition à l’énergie radiofréquence (RF), nous pouvons lire « utilisez une option mains libres, comme le haut-parleur intégré, des écouteurs ou d’autres accessoires similaires ». Rien de très surprenant, sauf si l’on compare cette phrase avec celle qui figurait dans les précédentes versions d’iOS. Le terme « écouteurs fournis » était auparavant utilisé, mais il vient d’être remplacé par le simple mot « écouteurs ».

Cette modification n’est évidemment pas un accident, mais elle est bel et bien délibérée. Elle suggère que tous les prochains iPhone, à commencer par l’iPhone 12, seront vendus sans les écouteurs EarPods. Est-ce un moyen de promouvoir les AirPods Pro qui accueillent désormais la spatialisation audio et le basculement automatique ? Cette décision aurait-elle prise dans un but de protection environnementale ?

De plus, l’Apple Watch Series 6 qui vient récemment de sortir au prix de départ de 429 € n’inclut pas non plus le chargeur. Cela confirme que l’iPhone 12 subira le même sort. Apple expliquera peut-être le choix de retirer à la fois les écouteurs et l’adaptateur secteur des boîtes lors de la présentation de l’iPhone 12 qui est attendue pour le 13 octobre prochain.

Source : TechRadar