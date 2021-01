Apple abandonnerait la Touch Bar sur ses futurs MacBook Pro et ferait revenir le MagSafe

Apple prévoirait de moderniser les ordinateurs portables MacBook Pro cette année avec des processeurs beaucoup plus rapides, des écrans actualisés et le retour de son chargeur magnétique, selon un analyste très réputé du secteur. Cependant, Apple pourrait en contrepartie enlever des éléments importants de ses futurs modèles.

Selon l’analyste Ming-chi Kuo de TF International Securities, Apple pourrait supprimer la Touch Bar tactile des futurs MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces.

MacBook Pro avec Touch Bar – Crédit : Tirza van Dijk / Unsplash

Apple avait introduit la Touch Bar sur ses ordinateurs en 2016. Cette barre d’outils tactile située au-dessus du clavier remplace les touches fonction, et permet d’obtenir des boutons virtuels en fonction de l’application en cours d’utilisation. Alors qu’elle peut être utile à certains utilisateurs sur les logiciels compatibles, d’autres la trouvent tout simplement inutile.

En outre, Kuo annonce qu’Apple devrait supprimer la Touch Bar de ses futurs modèles de MacBook Pro. Le retrait de la Touch Bar peut sembler étonnant, car Apple a récemment breveté une Touch Bar avec la technologie Force Touch.

Quels changements sur les MacBook Pro 2021 ?

Kuo indique que le prochain MacBook Pro 2021 sera doté d’un nouveau design, avec un design plus carré. Le design serait similaire à celui de l’iPad Pro et des nouveaux modèles d’iPhone 12. De plus, les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces utiliseront une nouvelle génération plus puissante de puces Apple Silicon. Les récents MacBook Pro 13 avec une puce M1 sont beaucoup plus performants que la génération précédente, mais aussi beaucoup plus autonomes.

Au-delà des puces plus puissantes, Apple prévoit également d’améliorer les écrans de ses nouveaux MacBook Pro avec des panneaux plus lumineux et plus contrastés. La recharge ne devrait plus s’effectuer par un port USB-C, puisqu’Apple ferait revenir sa connectique magnétique MagSafe. Le géant américain avait introduit cette technologie sur ses iPhone 12.

Il s’agirait d’un pas en arrière pour les utilisateurs, car Apple reviendrait à une technologie de recharge propriétaire. En cas de problème avec le chargeur, il serait alors obligatoire d’en acheter un nouveau au prix fort chez Apple. On espère donc que l’entreprise permettra à ses futurs MacBook Pro de continuer à utiliser les ports USB-C pour la recharge, car certains utilisateurs ont déjà dû investir dans des câbles USB-C pour les générations précédentes.

Source : MacRumors