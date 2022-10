Apple adopterait l’USB-C plus tôt que prévu et tous les produits seraient concernés

Dans l’Union européenne, tous les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles devront adopter le standard de recharge USB-C d’ici à l’automne 2024. Apple pourrait toutefois amorcer la transition dès 2023 sur l’ensemble de ses produits, Mac, AirPods et accessoires y compris.

Accessoires Apple (image libre)

Nous vous avions déjà annoncé qu’Apple sera obligée d’adopter l’USB-C pour les iPhone à partir de 2024 (ou d’abandonner complètement la charge filaire). C’est en effet désormais officiel, dans l’Union européenne, tous les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles devront adopter le standard de recharge USB-C d’ici à l’automne 2024. Apple devra donc, elle aussi, se plier à cette nouvelle législation.

En revanche, les iPhone ne seront pas les seuls à abandonner le port Lightning. De nouvelles rumeurs indiquent que la firme de Cupertino va équiper l’ensemble de ses produits d’un port USB-C dès 2023, accessoires y compris. Ensuite, en 2024, tous les futurs boîtiers de chargement AirPods profiteront, eux aussi, d’un port USB-C.

De l’USB-C pour tous les produits Apple

La rumeur provient de Mark Gurman, de Bloomberg. Il suggère qu’Apple serait susceptible d’adopter le port USB-C sur l’ensemble de ses produits, accessoires y compris, dès l’année prochaine. Cela inclut en conséquence la Magic Mouse, le Magic Trackpad, le Magic Keyboard, etc. De nouveaux modèles seraient d’ailleurs dans les cartons d’Apple. Quitte à équiper tous ces accessoires d’un port USB-C, autant partir sur une refonte de leur design, comme l’indique notre confrère.

Après l’iPhone et les accessoires, les Mac seront les prochains à profiter d’un port USB-C. Les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max passeront ensuite et eux aussi à l’USB-C, avec une transition en 2024 au maximum, comme l’a indiqué Mark Gurman.

Apple n’est pas la seule entreprise à devoir adopter l’USB-C à l’avenir. Tous les téléphones, écouteurs, appareils photo et autres appareils rechargeables vendus dans les États membres de l’UE à partir de 2024 le devront. Sans regrets, cela devrait également signifier la fin du micro-USB.

Source : Bloomberg