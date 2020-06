Apple AirPods : quelles sont les nouveautés de la mise à jour logicielle ?

Crédit : Apple

La WWDC (Worldwide Developers Conference) du 22 juin 2020 d’Apple est la première de sa lignée à se transformer entièrement en évènement virtuel. Comme prévu, Apple a dévoilé les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 qui sera disponible dans quelques mois en même temps que l’iPhone 12. À la surprise du public, le géant américain a également annoncé des nouveautés logicielles concernant les Airpods. Par contre, aucune nouvelle à propos du casque audio dont l’existence avait été découverte dans le code d’iOS 14.

Passer automatiquement d’un appareil à l’autre

Les Airpods pourront désormais changer automatiquement de source audio. C’est-à-dire que vous n’aurez plus à les déconnecter et les reconnecter manuellement. Par exemple, vous pourrez très bien regarder une série sur votre Mac puis répondre à un appel sur votre iPhone, le tout avec les mêmes AirPods, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit.

Les écouteurs sans fil s’ajustent pour vous faire écouter la source audio adéquate. Cette fonctionnalité se base sur le compte iCloud qui est connecté à l’écosystème d’Apple. Les appareils compatibles avec la fonctionnalité sont les AirPods 2, AirPods Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro et les Beats Solo Pro.

Une spatialisation sonore

De plus, Apple a également annoncé l’arrivée de la spatialisation sonore appelée « Spatial Audio ». Celle-ci va permettre de grandement renforcer l’immersion des utilisateurs. Le calibrage est dynamique, donc l’orientation de l’effet s’adaptera à la façon avec laquelle vous vous déplacez et à la position de l’appareil. La spatialisation sonore des Airpods sera compatible avec les pistes audio 5.1, 7.1 et Dolby Atmos.

Enfin, vous aurez bientôt l’occasion de profiter de votre Apple TV à deux. Il vous suffira de connecter deux paires d’écouteurs en simultané. Ainsi, deux utilisateurs pourront partager le même contenu sans déranger d’autres personnes présentes dans la même pièce. Toutes ces nouveautés logicielles vont améliorer l’expérience des utilisateurs d’AirPods.

Source : BGR