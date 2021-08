Apple annonce la refonte complète de Safari

L’interface utilisateur de Safari est sur le point d’être révolutionnée une nouvelle fois. Les récents changements qu’Apple avait mis en oeuvre avaient fait réagir une bonne partie de la communauté des utilisateurs. Apple envisage donc un rétropédalage sur son navigateur internet favori.

Crédit : Math, Pexels

Apple travaille sur l’IOS 15 comme sur un véritable chantier à ciel ouvert. Les changements que la firme prévoit d’apporter à l’application Safari interviennent après la sixième mise à jour de la bêta de l’IOS 15. Certes, les inconditionnels de la marque à la pomme attendent certaines fonctionnalités avec impatience, mais toutes n’ont pas fait l’unanimité.

Une barre d’adresse dérangeante

Le « nouveau » Safari présentait un principal défaut : le placement de la barre URL en bas de l’écran. Celui-ci avait d’abord été adopté afin de facilité l’utilisation du mobile à une main. De nombreux utilisateurs ont avoués leur perplexité face à ce changement. Il y avait 14 ans que cette barre n’avait pas bougé. Balayer la barre à gauche ou à droite permettait d’ouvrir un autre onglet. Le but était de rendre l’utilisation générale de Safari plus instinctive et pratique.

Mais voilà, sur de nombreux sites, certains boutons sont situés en bas de l’écran. La barre flottante les cachait donc, rendant leur utilisation impossible. À trop simplifier, tout était devenu plus complexe. IOS 15 est sensé sortir à la mi septembre. On s’attend d’ici là à de nombreux changements. La version bêta de mardi dernier présente déjà une possibilité de retourner à la normale en laissant le choix à l’utilisateur entre la nouvelle version de Safari et l’ancienne. Le réglage de la position de la barre sera donc disponible depuis les régales de Safari mais aussi depuis le bouton « Aa » de la barre d’adresse.

Source : bgr.com