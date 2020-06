Apple : bientôt des clés digitales pour ouvrir votre voiture

C’est lors de la WWDC (l’évènement annuel d’Apple, dédié aux développeurs de la marque) en cours cette semaine, que la marque Apple a annoncé la nouveauté : bientôt, votre clé de voiture pourra se trouver sur l’interface de votre iPhone. Le premier véhicule compatible avec ce système sera la BMW Série 5 2021.

Le dispositif fonctionne de la façon suivante : vous associez votre iPhone ou votre Apple Watch à votre voiture, compatible avec le système de clé numérique et dotée d’un lecteur NFC dans la poignée de porte. L’accès au réseau ne sera pas nécessaire, ce qui rendra son utilisation possible même dans des parkings ou des zones reculées. L’opération est rapide et votre identité ne devra pas être confirmée, à moins que vous désactiviez le mode « express ».

Une clé disponible jusqu’à 5 heures avec la batterie du téléphone en réserve

Par ailleurs, votre clé numérique pourra être partagée virtuellement avec d’autres utilisateurs en passant par l’application Messages, ce qui peut s’avérer pratique si vous souhaitez prêter votre voiture à quelqu’un. La marque d’automobile Tesla propose déjà cette option, en ligne via la fonction « car access » permettant d’ajouter jusqu’à cinq conducteurs. Le propriétaire aura également l’occasion de contrôler certaines commandes à distance, telles que la limitation de vitesse ou le volume de la musique. Enfin, si votre téléphone n’a plus de batterie, les clés resteront actives pendant cinq heures en mode réserve.

La nouvelle BMW Série 5 2021 sort le mois prochain. Apple travaille à développer ce dispositif à une échelle industrielle, grâce à une puce ultra large U1 plus performante à la place du NFC. Cela permettrait d’équiper un nombre plus important de modèles de voitures avec cette nouvelle technologie. C’est en effet un système qui tend à se démocratiser et plusieurs constructeurs proposent déjà des clés numériques via des applications dédiées.

