Apple : bientôt un écran XDR pro fabriqué par la firme américaine

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple travaillant, tous les jours, sur un écran de la marque à la pomme. En effet, le constructeur américain prévoit de lancer, dans les prochains mois, un nouveau moniteur externe XDR pourvu d’une qualité d’affichage exceptionnelle et d’un rendu professionnel.

Télétravail oblige, les marques doivent, elles aussi, s’adapter à ce nouveau mode de travail. Finis les MacBook de 12 pouces ou moins, ce sont désormais les grands écrans et même les écrans externes qui ont le vent en poupe. Ce nouveau produit, actuellement en conception chez Apple, pourrait faire oublier le demi-raté de son écran 32 pouces sorti en 2019. Il faut dire qu’entre temps les choses ont bien changé. Une pandémie, un télétravail obligatoire puis après cela, un changement des mœurs sur la nécessité de travailler au bureau, ont renforcé le potentiel du marché des moniteurs externes.

Si les informations détaillées sur ce prochain produit Apple sont rares, on sait déjà que la marque américaine devrait incorporer dans son nouvel écran externe des chipsets Apple Silicon et un processeur A13 Bionic. Un écran ayant des allures de machine de course qui devrait permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une qualité d’affichage inégalée. Une mise à jour du Studio Display intégrant la technologie ProMotion d’Apple pourrait également être de la partie. La date de lancement n’étant pas encore connue, certains experts miseraient sur une sortie du prochain moniteur externe d’Apple au premier trimestre 2023.

L’écran externe, accessoire ultime du meilleur télétravailleur du mois ?

Un écran, deux écrans, un moniteur courbé plus immersif. Les options ne manquent pas, depuis la pandémie, pour satisfaire les télétravailleurs toujours plus nombreux. Les sièges de « Gameurs », bien plus confortables que nos sièges traditionnels de bureau ont, dans la même mouvance, connu récemment une deuxième jeunesse.

Et le télétravail est amené à rester à la mode encore un bon moment. En effet, selon différentes enquêtes, en France, 74% des entreprises ont pérennisé le télétravail pour leurs employés. Même si Tesla n’en fait pas partie, ce chiffre relativement important s’explique notamment par la confiance accordée, par les chefs d’entreprise à leurs salariés. En effet, plus d’un dirigeant sur deux (52%), estiment que leurs employés sont tout aussi productifs en télétravail qu’au bureau.

