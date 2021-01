Apple brevète une coque qui peut recharger les AirPods

Le brevet, repéré par AppleInsider, intitulé « coques et étuis pour transporter et recharger des accessoires. », a été délivré par l’Office américain des brevets et des marques.

Brevet d’une coque qui recharge les AirPods d’Apple – Crédit : AppleInsider

Pour l’instant, le seul moyen de recharger les AirPods d’Apple est de les placer dans leur boitier. Cependant, cela pourrait bientôt changer, à en croire le nouveau brevet d’Apple qui dévoile une coque capable de recharger les écouteurs. Xiaomi était lui allé encore plus loin en brevetant un smartphone avec des écouteurs sans fil intégrés.

Les AirPods rechargés avec la recharge inversée ?

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment les écouteurs seraient rechargés. Cependant, on peut imaginer que ceux-ci utiliseraient la recharge inversée. En effet, un document déposé auprès de la Federal Communications Commision a révélé que les récents iPhone 12 possédaient bien le matériel nécessaire à la recharge inversée, mais celle-ci serait pour l’instant désactivée. Si ce brevet venait à se concrétiser, Apple pourrait profiter d’un tel accessoire pour déployer cette fonctionnalité.

Sur le brevet, on remarque que les AirPods devront être insérés dans la coque pour être rechargés. Chaque ouverture contiendra une borne de rechargement. Le brevet ajoute que certaines coques pourraient « inclure un écran qui affiche des informations fournies par le dispositif électronique et/ou l’accessoire électronique, telles que le niveau de charge du dispositif électronique et/ou de l’accessoire électronique. ».

Avec un tel design, on peut penser qu’il sera facile de perdre ses écouteurs. Cependant, Apple précise que les AirPods ou autres accessoires « peuvent être retenus par friction, par couplage magnétique, ou les deux. ». On sait qu’Apple prévoit de présenter de nouveaux AirPods Pro en avril, mais ceux-ci ne seraient pas compatibles avec ces coques puisqu’ils devraient être dépourvus de tiges. Le brevet présente plusieurs designs possibles sur la façon d’accueillir les AirPods. Ci-dessous, on peut par exemple voir les AirPods rangés dans un tube en haut de l’iPhone.

Brevet d’AirPods rechargés par l’iPhone – Crédit : AppleInsider

Source : AppleInsider