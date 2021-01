Apple Car : Hyundai a confirmé négocier avec Apple pour produire la voiture

Pour l’instant, rien n’a été décidé. Apple serait en discussion avec divers constructeurs automobiles mondiaux, dont Hyundai Motors.

Récemment, il a été rapporté que la société pourrait planifier le lancement de sa propre voiture Apple d’ici 2024, mais peu après, un autre rapport a affirmé que le véhicule électrique ne sera pas lancé au moins 2028. On sait que la voiture embarquerait une batterie créée spécialement par les ingénieurs d’Apple, mais ceux-ci pourraient compter sur l’aide d’autres ingénieurs expérimentés dans ce domaine. En effet, pour concevoir sa voiture électrique du futur, Apple aurait débauché un ingénieur de Tesla.

Le constructeur automobile californien est pour l’instant le leader dans le domaine de la conduite autonome. L’engouement pour Tesla est tel que son envolée en bourse en 2020 a permis à Elon Musk de devenir la première fortune mondiale, devant Jeff Bezos.

Hyundai pourrait produire l’Apple Car

Le Korea Economic Daily TV a déclaré qu’Apple et Hyundai étaient en discussion pour développer des véhicules électriques qui seraient produits d’ici 2027. Il était également question de mettre au point des batteries dans les usines américaines exploitées par Hyundai ou sa filiale Kia Motors Corp. Suite à ces déclarations, le titre du constructeur sud-coréen a flambé à la Bourse de Séoul, avec une augmentation de près de 20 % cette nuit.

Cependant, un porte-parole de Hyundai a vite nuancé ces propos en déclarant à CNBC « Nous comprenons qu’Apple est en discussion avec divers constructeurs automobiles mondiaux, dont Hyundai Motor. Comme la discussion n’en est qu’à ses débuts, rien n’a été décidé. ».

Si l’Apple Car était vraiment prévue pour 2027 ou 2028, il semble qu’il soit encore trop tôt pour savoir qui des constructeurs automobiles va se charger de produire la première voiture électrique d’Apple. Le projet n’en est qu’à ses débuts, et comme Apple semble prendre son temps, on peut s’attendre à ce que l’Apple Car arrive à rivaliser avec les voitures électriques Tesla les plus performantes lorsqu’elle sera présentée.

