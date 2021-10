Apple Chiffonnette : voici les premières photos de l’accessoire à 25 € en rupture de stock

L’Apple Chiffonnette est déjà en rupture de stock jusqu’à 2022, mais certains qui ont réussi à en commander une ont déjà reçu le fameux accessoire à 25 €. Voici à quoi ressemble la chiffonnette et son emballage qui rappelle que c’est un produit Apple.

Lancée en même temps que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, l’Apple Chiffonnette fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause, Apple vend cet accessoire à 25 € pour nettoyer vos appareils. Une liste des appareils compatibles avec l’Apple Chiffonnette est même disponible sur la page du produit.

L’Apple Chiffonnette – Crédit : Apple

Les utilisateurs ont été nombreux à critiquer et à se moquer de la chiffonnette d’Apple. Cela ne l’a pourtant pas empêché d’être en rupture de stock quelques jours après son lancement. En effet, le site d’Apple affiche désormais des délais de livraison compris entre 10 et 12 semaines. L’Apple Chiffonnette est en rupture de stock jusqu’en 2022. Vous ne pourrez donc pas mettre l’un des produits Apple les plus abordables sous le sapin cette année.

L’emballage de l’Apple Chiffonnette rappelle bien que c’est une chiffonnette haut de gamme

Certains des utilisateurs les plus rapides qui ont réussi à commander une chiffonnette l’ont déjà reçue. Nous avons donc les premières photos de cet accessoire et de son emballage. L’utilisateur « Karagana » a partagé plusieurs photos du produit sur Twitter. L’emballage de la chiffonnette rappelle immédiatement que c’est un produit signé Apple. Même si c’est l’un des accessoires les moins chers de la marque, l’Apple Chiffonnette est probablement l’une des chiffonnettes les plus haut de gamme du marché.

On retrouve l’image de la chiffonnette, le logo Apple et le nom du produit sur l’emballage en carton. Celui-ci s’ouvre comme une enveloppe pour dévoiler la chiffonnette pliée en deux à l’intérieur. Un petit papier avec le message suivant est aussi inclus : « peut être utilisée en toute sécurité sur tous les écrans et surfaces Apple. Pour le nettoyage peu fréquent des taches difficiles à éliminer sur le verre nano-texturé, une solution d’alcool isopropylique (IPA) à 70 % peut être utilisée ».

En tout cas, Apple n’a toujours pas précisé le matériau utilisé. Nous savons seulement qu’il s’agit d’un « matériau non abrasif doux au toucher ». Cette chiffonnette est identique à celle qui est fournie avec le Pro Display XDR à 6 500 € pour le nettoyer sans l’abîmer.

Source : 9to5Mac