Apple : de nouveaux MacBook Air et Pro avec Apple Silicon présentés la semaine prochaine ?

Le prochain événement « One More Thing » d’Apple, prévu pour le 10 novembre, devrait se concentrer sur les nouveaux MacBook Air et Pro d’Apple. Pour la première fois, l’entreprise californienne présenterait des ordinateurs dotés de ses propres processeurs personnalisés basés sur la technologie ARM.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer trois nouveaux ordinateurs portables la semaine prochaine, un MacBook Air de 13 pouces et deux modèles de MacBook Pro de tailles différentes (13 et 16 pouces) qui abandonnent les processeurs Intel.

Apple Event One More Thing – Crédit : Apple

Bloomberg indique que les nouveaux ordinateurs portables seraient déjà en cours de production. Ceux-ci ne révolutionneront pas le design qu’on connait déjà. Cependant, les nouveaux processeurs Apple Silicon devraient permettre d’améliorer les performances et la durée de vie des batteries.

Plus tôt cette année, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple lancerait cette année un MacBook Pro et un MacBook Air ARM 13,3 pouces. Des ordinateurs portables avec des modifications de châssis plus importantes devraient suivre en 2021.

Qu’apporteront les nouvelles puces d’Apple ?

La première série de MacBook ARM d’Apple serait basée sur la même architecture A14 que celle de l’iPad Air et de l’iPhone 12. Toutefois, les processeurs seront optimisés pour résister à des températures plus élevées des ordinateurs portables. En avril dernier, Bloomberg a déclaré également que la première puce ARM Mac serait dotée d’un design à 12 cœurs.

De plus, les nouveaux MacBook d’Apple devraient être moins chers que les versions avec des processeurs Intel. De futures versions pourraient même prendre en charge la reconnaissance faciale Face ID, déjà disponible sur les iPhone récents.

En ce qui concerne les ordinateurs de bureau Mac équipés d’un processeur Apple Silicon, Bloomberg ne s’attend pas à les voir la semaine prochaine. Cependant, le site indique que la société « travaille sur un iMac redessiné » et un nouveau Mac Pro, qui serait deux fois plus petit que le modèle actuel.

Pour rappel, le slogan « One More Thing » rappelle une phrase de l’ancien PDG Steve Jobs parfois utilisée lors des événements de l’entreprise avant de dévoiler des produits non annoncés, souvent révolutionnaires. Le slogan avait été utilisé pour la dernière fois en 2017, pour la présentation de l’iPhone X, qui marquait une vraie rupture avec les iPhone 8 et 8 Plus.

Source : engadget