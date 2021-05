Apple : de nouveaux modèles de MacBook Pro seraient lancés à la conférence WWDC 2021 le 7 juin

D’après le leaker Jon Prosser, le WWDC 2021 sera l’occasion pour Apple de dévoiler les nouveaux modèles de MacBook Pro. Ces derniers embarqueraient un processeur encore plus puissant que la génération actuelle.

Apple WWDC 2021 – Crédit : Apple

On sait que la société travaille sur de nouveaux modèles de MacBook Pro avec un nouveau design et probablement en deux tailles différentes : 14 pouces et 16 pouces. Des fuites ont dernièrement presque tout dévoilé à propos de ces nouveaux modèles, notamment leur connectique. Cette génération devrait marquer le retour du port de rechargement magnétique MagSafe et le départ de la Touch Bar, qui avait été introduite en 2016.

Un MacBook Pro surpuissant avec une puce M2 ?

L’arrivée du nouveau MacBook Pro coïnciderait avec le rapport de Nikkei Asia, qui annonçait que la prochaine génération de processeurs d’Apple, provisoirement appelée « M2 » est entrée dans le cycle de production. Elle serait bien sûr plus puissante que la puce M1 actuelle.

Bloomberg a déclaré qu’Apple pourrait lancer un MacBook Pro à 10 cœurs dès cet été avec un châssis redessiné, un chargeur MagSafe, jusqu’à 64 Go de RAM et davantage de ports pour connecter des disques durs et des périphériques externes.

Il n’y aurait plus de Touch Bar sur cette génération, puisqu’Apple souhaiterait revenir à une rangée traditionnelle de touches de fonction. De plus, le système de dissipation thermique serait redessiné pour s’adapter aux nouvelles puces Apple. Il n’est pas impossible que celles-ci proposent une meilleure efficacité énergétique, ce qui rallongerait encore l’impressionnante autonomie de l’actuel MacBook Pro 13 pouces.

Enfin, tout comme le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces, il n’est pas impossible qu’Apple équipe cette nouvelle génération de MacBook Pro avec écran mini LED Liquid Retina XDR. Cela constituerait une amélioration majeure par rapport à la génération précédente. Fin 2021, on attend également le nouveau MacBook Air, qui sera aussi coloré que les iMac d’après les rendus de Jon Prosser.

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm — Jon Prosser (@jon_prosser) May 24, 2021

Source : Jon Prosser