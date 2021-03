Apple déploie une mise à jour de sécurité urgente sur iOS, iPadOS et watchOS, installez-la vite !

Les correctifs sont respectivement iOS 14.4.2, iPadOS 14.4.2 et watchOS 7.3.3.

L’iPhone 12 – Crédit : Frederik Lipfert / Unsplash

La vulnérabilité, découverte par Clément Lecigne et Billy Leonard du Threat Analysis Group de Google, affecte la bibliothèque logicielle libre WebKit d’Apple. Celle-ci est notamment utilisée comme moteur de navigation pour Safari. Ce qui rend cette mise à jour plus urgente qu’une autre, c’est le fait que Apple affirme que la vulnérabilité est activement exploitée.

L’entreprise américaine explique qu’en raison d’une erreur logicielle, un contenu Web spécialement conçu peut déclencher l’exécution par WebKit d’un code informatique non fiable sur le navigateur. Il s’agit de ce qu’on appelle une attaque universelle par cross site scripting. Cela signifie qu’un site Web malveillant pourrait avoir accès à des informations sur d’autres pages que vous avez ouvertes sur votre appareil. Par conséquent, un pirate pourrait facilement récupérer vos données personnelles.

Quels appareils sont concernés ?

Selon Apple, vous devez rapidement installer la mise à jour si vous possédez un iPhone 6s ou un modèle plus récent, ou encore un iPad Pro, ou tous les iPad à partir de l’iPad Air 2, l’iPad de 5e génération ou l’iPad mini 4. Les correctifs sont respectivement iOS 14.4.2 sur iPhone, iPadOS 14.4.2 et watchOS 7.3.3. Les appareils plus anciens peuvent télécharger iOS 12.5.2, qui comprend un correctif similaire.

Apple préconise également de mettre à jour vos montres connectées. La mise à jour devrait être disponible sur votre Apple Watch Series 3 ou les modèles plus récents. En règle générale, il est conseillé aux utilisateurs d’appareils Apple d’installer les mises à jour dès que possible afin d’atténuer les risques. Désormais, vous pouvez même télécharger celles-ci en utilisant le réseau 5G si vous possédez un smartphone compatible.

Apple devrait également bientôt déployer sa mise à jour iOS 14.5, qui promet d’apporter un grand nombre de nouveautés. Cette version va notamment faciliter le déverrouillage de l’iPhone avec Face ID en portant un masque, ce dont beaucoup d’internautes se plaignent en période de pandémie mondiale.

Source : Apple