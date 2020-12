Apple : des appels vidéo FaceTime en 1080p à partir de l’iPhone 8 avec iOS 14.2

Avec iOS 14.2, Apple permet aux propriétaires d’iPhone 8 et des modèles plus récents de passer des appels en 1080p. La 5G permet également aux iPhone 12 de profiter de la même définition.

FaceTime sur iPhone – Crédit : Ben Collins / Unsplash

L’iPhone 8 est déjà capable d’enregistrer des vidéos en 1080p, mais cela ne s’applique qu’à l’enregistrement avec l’application Caméra. Cependant, Apple limite depuis des années les appels vidéo à la HD 720p uniquement. Cette décision était surement motivée par un compromis entre la qualité vidéo et la bande passante, mais maintenant que davantage d’utilisateurs ont accès à une connexion haut débit, il était temps qu’Apple améliore la qualité maximale de FaceTime.

La mise à jour iOS 14.2 apporte enfin cette fonctionnalité aux utilisateurs d’iPhone. Ceux-ci seront certainement ravis de pouvoir communiquer avec leurs proches avec une image de meilleure qualité. Si vous possédez un iPhone 8 ou un modèle plus récent (iPhone SE compris), vous aurez donc la possibilité de passer des appels vidéo en 1080p en Wi-Fi. Avec iOS 13, Apple avait permis à FaceTime de corriger votre regard pour améliorer le contact visuel.

Les appels FaceTime en FHD sont également disponibles en 5G

Apple a récemment présenté ses derniers iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Ceux-ci disposent d’un avantage par rapport aux anciens modèles : la compatibilité avec le réseau 5G. Grâce à la 5G, il sera également possible de passer des appels en 1080p avec FaceTime. Il y a quelques jours, nous avons eu l’occasion de tester l’iPhone 12 et de vous donner notre avis sur la nouvelle référence d’Apple et ses résultats DXOMARK.

Les opérateurs français ont déjà commencé à déployer la 5G dans plusieurs grandes villes en France, et les forfaits sont déjà disponibles chez plusieurs d’entre eux. Il faut néanmoins rappeler que la 5G fait perdre environ 2 heures d’autonomie aux nouveaux iPhone lorsqu’elle est activée, il faudra alors faire attention à votre batterie si vous avez déjà du mal à tenir une journée complète avant de recharger votre téléphone.

Source : ubergizmo