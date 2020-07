Apple : des nouveaux MacBook 13 équipés de processeurs ARM seront dévoilés en fin d’année

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, a révélé qu’Apple pourrait sortir en fin d’année et l’année prochaine plusieurs nouveaux MacBook et un iMac, équipés de processeurs ARM.

Apple va bientôt commencer à produire des processeurs basés sur l’architecture ARM à destination des ordinateurs portables. À terme, cela signifiera la fin de la production de Macs équipés de processeurs Intel, mais cela n’arrivera pas avant au moins deux ans.

Alors qu’une fuite laissait entendre qu’Apple prévoyait de laisser tomber AMD pour ses prochains MacBook, Kuo nous donne aujourd’hui plus d’informations concernant les futurs ordinateurs portables de l’entreprise californienne.

« Nous prévoyons qu’Apple lancera de nouveaux modèles de MacBook, notamment le nouveau MacBook Pro de 13,3 pouces équipé du SoC d’Apple au quatrième trimestre de 2020, le nouveau MacBook Air équipé du SoC d’Apple en fin d’année ou début 2020, de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces également équipés du SoC d’Apple et d’un tout nouveau design à la fin du deuxième trimestre de 2021 ou du troisième trimestre de 2021 ». Ming-Chi Kuo

Kuo n’a pas mentionné s’il y aurait des changements au niveau du design du nouveau MacBook Pro 13 pouces ou si Apple prévoyait d’utiliser le même châssis. Lors d’un rapport précédent, il avait déjà prédit qu’un MacBook Pro de 13 pouces et un iMac de 24 pouces seraient les premières machines à être équipées du chipset de la série A d’Apple et qu’ils seraient lancés plus tard dans l’année.

Kuo spécule également que les réductions de coûts associées au passage des processeurs Intel aux processeurs Apple permettraient à Apple de baisser le prix d’entrée du MacBook Air.

Vers des MacBook moins chers ?

Selon TrendForce, le premier SoC Mac pourrait coûter beaucoup moins cher que les puces Intel. Il faudra patienter pour savoir si Apple décidera de baisser le coût de ses ordinateurs ou en profiter pour augmenter ses marges.

Pendant la période de transition, lorsque les Macs Intel et ARM coexisteront, il est possible qu’Apple maintienne des prix très similaires entre les deux types d’ordinateurs afin de pouvoir promouvoir les deux. Toutefois, lorsqu’il n’y aura plus que des ordinateurs ARM, nous pourrions assister à une baisse des prix, à moins que la popularité accrue des nouvelles machines ne donne envie à Apple de maintenir ses prix.

Source : appleinsider