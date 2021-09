Apple dévoile ses iPhone 13 et son iPad mini (6) 2021, le Full Self-Driving de la Tesla Model 3 est impressionnant, le récap

Les iPhone 13 et l’iPad mini (6) n’ont désormais plus de secret pour nous et la Tesla Model 3 fait ses preuves en Autopilot.

La keynote Apple a levé le voile sur la gamme de smartphones iPhone 13 et sur ses deux nouveaux iPad et un Youtubeur teste la version bêta 10 du Full Self-Driving de la Tesla Model 3, c’est le récap’ du jour.

iPhone 13 : on vous dit tout sur la nouvelle gamme Apple

Apple a présenté sa nouvelle génération de smartphones, déclinée en quatre versions : l’iPhone 13 classique, le Mini, le Pro et le Pro Max. Le design global de l’iPhone 13 est semblable à son prédécesseur mais son encoche supérieure a été réduite. Les modèles Pro proposeront enfin un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’iPhone 13 et ses déclinaisons sont évidemment compatibles 5G et utilisent la nouvelle norme 6E, qui ajoute une troisième bande de fréquence et permet une connexion plus stable et un meilleur débit. Les parties photographie et vidéo ont également été améliorées et le nouveau processeur A15 Bionic, gravé en 5 nm, est un véritable monstre de puissance. N’hésitez pas à faire un tour sur notre actu pour connaître tous les détails de la fiche technique de ces nouveaux modèles Apple, dont les précommandes seront possibles dès le vendredi 17 septembre, pour une sortie officielle le 24 septembre.

Apple iPhone 13 – Crédit : Apple

L’Apple iPad mini est de retour et il fait rêver

Parmi les deux nouveaux iPad présentés par Apple lors de sa keynote, on retrouve l’iPad mini (6) 2021 dont les nouvelles spécificités sont très réjouissantes. La nouvelle tablette Apple adopte le format des iPad Pro et iPad Air, est dotée de deux haut-parleurs stéréo, et son grand écran LCD de 8,3 pouces offre une luminosité maximale de 500 nits et un revêtement déflecteur. L’Apple A15 offre 80% de performances graphiques en plus, un CPU 40% plus rapide que l’ancienne génération et apporte aussi son lot de nouveautés côté intelligence artificielle. Nouveau design, USB-C, Apple Pencil, Center Stage, 5G, c’est la petite tablette que l’on attendait depuis des années. L’iPad mini sera disponible le 24 septembre et peut être commandé dès aujourd’hui.

iPad mini – Crédit : Apple

Tesla Model 3 : le Full Self-Driving en version bêta 10 gère bien mieux les courbes successives

Le Youtubeur Al Addict a décidé de tester la nouvelle version 10 du Full Self-Driving de sa Tesla Model 3. Pour sa vidéo, le Youtubeur a choisi Lombard Street, une rue particulièrement célèbre et difficile de San Francisco, qui est en pente et décrit plusieurs « S » successifs. Même si la vidéo nous montre quelques situations où le véhicule peine et où le conducteur doit reprendre la main, la voiture enchaîne globalement toutes les courbes de façon fluide et prouve que l’Autopilot continue ses progrès à un rythme soutenu. Le Full Self-Driving est considéré comme étant compétitif par rapport aux véhicules laboratoires autonomes et Tesla a fait le choix de se baser uniquement sur les caméras du véhicule, confiant l’Autopilot à une intelligence artificielle et à un système optique.

