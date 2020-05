Apple : et si les AirPods s’équipaient de capteurs de luminosité ambiante ?

Airpods Pro / Apple – Gordon Johnson de Pixabay

Les AirPods pourraient eux aussi avoir un rôle à jouer dans la surveillance de la santé de l’utilisateur. Outre faire écouter de la musique, répondre aux appels et toutes les autres fonctionnalités dont les utilisateurs éprouvent le besoin de se servir, les AirPods sembleraient avoir les capacités de devenir un réel outil pour la santé au quotidien. Évidemment, on ne parle pas ici de la 3e génération des écouteurs sans fil de la marque à la pomme qui aurait été repoussée à l’année prochaine à cause de la pandémie. On parle plutôt des prochaines générations d’AirPods sur lesquelles Apple travaille.

Un outil supplémentaire pour surveiller sa santé tout au long de la journée ?

Selon un rapport de DigiTimes repris par nos confrères de MacRumors, Apple aurait en effet prévu d’intégrer des capteurs de lumière ambiante dans les prochaines générations, d’ici 1 à 2 ans. Les sources de DigiTimes sont d’habitude plutôt fiables à part quand les informations ne sont pas correctement interprétées. En tout cas, ce n’est pas une idée saugrenue. Des capteurs de lumière ambiante permettraient de surveiller la fréquence cardiaque. Ils mesureraient aussi le taux de saturation en oxygène dans le sang.

Comme MacRumors l’a précisé, le design actuel des AirPods pourrait gêner, voire totalement empêcher l’intégration de tels capteurs d’une manière efficace. « Dans l’état actuel des choses, le candidat le plus à même d’intégrer la technologie serait les écouteurs Apple axés sur le fitness : les Powerbeats Pro », a déclaré le journal. Ce ne serait donc pas improbable qu’Apple lance des écouteurs plus « sport » et orientés sur le suivi de la santé. Ceux-ci arboreraient donc un design bien différent des AirPods que nous connaissons.

Enfin, ces sources sont encore très loin d’être vérifiées. Cependant, cela ne fait presque aucun doute qu’Apple a déjà envisagé la question ou travaille même déjà dessus. La firme de Cupertino ne cesse de placer la santé au sein même de ses produits depuis quelque temps.

