Apple : iOS 14.2 optimise la charge de la batterie sur les AirPods

AirPods Pro et leur boîtier de chargement – Crédit : Andres Jasso / Unsplash

La toute dernière mise à jour logicielle pour l’iPhone apporte son lot de nouveautés. Les utilisateurs qui ont déjà effectué la mise à niveau vers iOS 14.2 ont pu remarquer qu’il y a de nouveaux émojis, de nouveaux fonds d’écrans, de nouvelles commandes AirPlay et autres. Parmi les fonctionnalités introduites par iOS 14.2, il y en a une qui concerne tout particulièrement les AirPods et les AirPods Pro. En effet, la charge de la batterie des écouteurs sans fil est maintenant optimisée. Cela a pour objectif de ralentir le vieillissement de la batterie et ainsi rendre les AirPods plus durables dans le temps.

La batterie des AirPods et AirPods Pro devrait désormais avoir une meilleure durée de vie

La firme de Cupertino a expliqué que cette optimisation va permettre de réduire le temps durant lequel la batterie des AirPods et des AirPods Pro est complètement chargée. La batterie des écouteurs sans fil d’Apple, comme celle des appareils électroniques en général, s’use progressivement avec le temps. Elle n’est à son plein potentiel qu’au début de l’utilisation des AirPods. Chaque cycle de charge d’une batterie contribue à son vieillissement.

Apple espère donc rendre les écouteurs plus durables grâce à cette optimisation de la charge de la batterie. D’ailleurs, cette fonctionnalité n’est pas nouvelle pour l’entreprise. Les quatre nouveaux modèles de l’iPhone 12 ont la fonctionnalité d’optimisation de l’autonomie et de la durée de vie utile de la batterie activée par défaut. Le logiciel est responsable de contrôler la charge de l’iPhone et parfois même de l’arrêter avant qu’elle ne soit complète pour préserver la batterie.

Enfin, l’arrivée d’une telle optimisation est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d’AirPods et d’AirPods Pro. Ces derniers bénéficient d’ailleurs d’une spatialisation audio et du basculement automatique entre deux appareils depuis le mois de septembre. Il y a seulement quelques jours, Apple a lancé un service gratuit de remplacement pour les AirPods Pro défectueux. Certains modèles émettent effectivement des grésillements ou des bruits statiques.

Source : Screen Rant