Apple : iOS 14.8 et iPadOS 14.8 déployés en urgence pour corriger une faille exploitée par Pegasus

Mettez rapidement à jour vos iPhone et iPad ! Apple a déployé en urgence iOS 14.8 et iPadOS 14.8 pour fermer la faille exploitée par Pegasus. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, Pegasus est un logiciel espion israélien développé par NSO Group qui a déjà infecté plusieurs dizaines de milliers de smartphones.

Pegasus collecte les photos, les messages et les contacts du smartphone sur lequel il est installé. Le logiciel espion est même capable d’écouter les conversations téléphoniques. Ce type de logiciel est loin d’être nouveau, mais Pegasus a une particularité qui le rend encore plus dangereux que les autres. En effet, un simple SMS suffit à pirater un smartphone. Certains gouvernements utiliseraient Pegasus pour espionner les journalistes, les avocats, les militants, etc.

iOS 14.8 déployé en urgence quelques jours avant la sortie d’iOS 15

En plus d’installer la mise à jour vers iOS 14.8 ou iPadOS 14.8, vous pouvez facilement vérifier si votre appareil Apple est d’ores et déjà infecté par Pegasus. Amnesty International a mis à disposition un outil gratuit qui analyse votre smartphone pour détecter la présence du logiciel espion. D’ailleurs, l’outil fonctionne également sur les smartphones Android, mais ses fonctionnalités sont plus limitées.

Le laboratoire de recherche académique Citizen Lab a été le premier à s’apercevoir de la vulnérabilité des iPhone et iPad. Apple s’est donc empressé de déployer un patch pour corriger cette faille de sécurité. Si vous avez un iPhone ou un iPad, la note de mise à jour vers iOS 14.8 ou iPadOS 14.8 indique que : « cette version comprend d’importantes mises à jour de sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs ».

Enfin, nous ne sommes plus qu’à quelques jours du lancement d’iOS 15 sur tous les appareils compatibles. La nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple devrait être globalement disponible au téléchargement le 20 ou 21 septembre. Parmi les nouveautés, on s’attend notamment à ce que les AirPods bénéficient de la fonction « Find My » et qu’ils soient capables d’analyser votre qualité respiratoire.

Source : Ubergizmo