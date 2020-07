Apple : la date de commercialisation des iPhone 12 aurait fuité !

Komiya, un leaker spécialisé sur Apple, a révélé que la gamme iPhone 12 sera non seulement présentée à temps, mais qu’il ne s’agira pas du seul événement Apple qui aura lieu à la fin de l’année.

Le premier événement en ligne aurait lieu le 8 septembre. Celui-ci sera dédié aux iPhone, iPad, AirPower, AirTags et la prochaine génération d’Apple Watch. Cependant, la commercialisation des nouveaux iPhone n’aura pas lieu au même moment que la présentation. Des fuites évoquaient déjà la possibilité qu’Apple puisse repousser la date de sortie de ses prochains téléphones. Les commandes de l’iPhone 12 et 12 Max seraient ouvertes le 2 octobre et les livraisons débuteraient le 9 octobre. Pour les version Pro, il semblerait qu’il faille attendre encore plus longtemps. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max pourraient être commandés le 16 octobre et seraient livrés à partir du 23 octobre. Quant à l’Apple Watch, les commandes débuteraient le 11 septembre et elle serait livrée le 18 septembre.

Le deuxième événement sera lui sera tenu le 27 octobre. Il sera destiné aux iPad Pro, Apple Silicon Macs et Apple TV.

Apple Watch Series 6 & iPad (8th gen)

Orders: 9/11

Shipments: 9/18

iPhone 12 & 12 Max

Orders: 10/2

Shipments: 10/9

iPhone 12 Pro & 12 Pro Max

Orders: 10/16

Shipments: 10/23

Que peut-on attendre des prochains iPhone ?

Apple va sortir quatre iPhone 12 cette année. Cela inclut l’iPhone 12 « abordable » de 5,4 pouces, l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,8 pouces. D’après les fuites, les quatre modèles utiliseront des écrans OLED et supporteront la 5G. Il s’agira des premiers smartphones 5G d’Apple. Les modèles bas de gamme utiliseront une double caméra arrière et 4 Go de RAM, tandis que les modèles Pro devraient être équipés d’une triple caméra arrière haut de gamme et de 6 Go de RAM. Concernant les prix, il semblerait que l’iPhone 12 soit plus cher que l’iPhone 11 actuel. Enfin, les prochains smartphones d’Apple seraient vendus sans chargeur.

