Apple : la production de l’AirTag a déjà démarré, celle de l’iPhone 12 commence mi-septembre

Un nouveau rapport de la chaîne d’approvisionnement indique qu’Apple a déjà commencé la production en masse d’AirTags, et qu’elle va bientôt lancer la fabrication de l’iPhone 12. Elle aurait aussi augmenté les commandes d’iPad.

Selon Nikkei Asian Review, Apple va commencer à produire en masse l’iPhone 12 plus tard ce mois-ci et début octobre.

Crédit : Logo Apple – Medhat Dawoud / Unsplash

Apple a annoncé qu’elle tiendrait une conférence de rentrée le 15 septembre à 19 heures. Ce sera sûrement l’occasion d’en apprendre plus sur les futurs plans de la marque à la pomme.

L’AirTag est un traceur Bluetooth conçu pour s’attacher à des objets tels que vos clés, votre sac ou votre portefeuille. L’appareil serait intégré à l’application Find My de l’iPhone. Le but étant de pouvoir suivre et retrouver vos affaires grâce à cet appareil. Les preuves de l’existence de l’AirTag remontent à iOS 13. Le traqueur d’objet a ensuite été confirmé dans un nom de répertoire d’iOS 13.2.

En outre, le code de l’iOS 14 a déjà précisé ce que nous pouvons attendre en termes de fonctions. Par exemple, vous pourrez recevoir une notification si vous êtes trop éloigné d’un objet. Cela peut être pratique pour ne rien oublier en partant de chez soi.

L’AirTag pourra aussi émettre un son, de sorte que vous pouviez entendre vers quelle direction se trouve ce que vous cherchez. Vous pouvez également configurer l’appareil comme étant perdu. Si un autre utilisateur d’iPhone découvre l’objet, il pourra appeler ou envoyer un SMS à son propriétaire.

La production de l’iPhone 12 et des nouveaux iPad va démarrer

Apple aurait commandé des composants pour 80 millions d’iPhones 5G, mais deux sources ont déclaré au Nikkei Asian Review que seulement 73-74 millions seront probablement produits avant la fin de l’année. La production devrait démarrer mi-septembre. Le reste sera produit au début de 2021. En outre, la marque californienne aurait aussi augmenté la production de nouveaux iPads, avec un objectif de 27 millions d’appareils entre septembre et décembre.

Source : Nikkei