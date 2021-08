Apple : la production des nouveaux MacBook Pro M1X Mini-LED 14 et 16 pouces a débuté

Les fournisseurs d’Apple auraient commencé la production de masse des prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés, avec l’intention d’atteindre jusqu’à 800 000 livraisons mensuelles de l’ordinateur portable d’ici la fin du mois de novembre, selon un nouveau rapport de DigiTimes.

MacBook Pro 13 M1 – Crédit : Apple

Après avoir vu leur sortie retardée à cause de la production d’écrans mini-LED, les nouveaux modèles haut de gamme des ordinateurs portables d’Apple devraient enfin arriver d’ici la fin de l’année. Si leur production vient vraiment de débuter, le rapport de DigiTimes confirmerait leur arrivée à l’automne, près d’un an après la sortie des MacBook Pro M1.

Le site ajoute qu’Apple espère fabriquer jusqu’à 5,18 millions de nouveaux modèles ce trimestre et 5,35 millions au cours du prochain, produisant ainsi plus de 10,5 millions d’unités d’ici à la fin décembre. Ces unités devraient représenter plus de 30 % des ventes totales d’ordinateurs portables d’Apple au second semestre de cette année.

Quelles nouveautés attendre des MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021 ?

Les informations ne manquent pas concernant les nouveaux modèles de MacBook Pro qui arriveront à la fin de l’année. En effet, on sait presque déjà tout à leur sujet, puisque les développeurs du ransomware REvil ont déjà réussi à mettre la main sur des schémas des appareils. Nous avions donc appris que les ordinateurs allaient profiter de nouvelles connectiques, dont notamment un port HDMI, un lecteur de carte SD, une prise jack et marqueront la fin de la Touch Bar.

De plus, les MacBook Pro 14 et 16 pouces seront les premiers ordinateurs à être équipés d’une puce M1X, comme l’a confirmé Apple lui-même. Ce nouveau processeur succèdera directement à la puce M1 des modèles actuels. Il devrait notamment être équipé de 10 cœurs au lieu de 8 cœurs sur le M1.

Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui sont en télétravail, on sait également que les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui seront dévoilés en fin d’année seront tous deux équipés d’une caméra 1080p. On devrait en savoir plus dans les prochains mois, à mesure que nous nous approchons de leur lancement. Il devrait avoir lieu peu de temps après la sortie des nouveaux iPhone 13.

