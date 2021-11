Apple : le casque AR/VR de réalité mixte sera annoncé en 2022, mais il ne sera pas immédiatement disponible

Alors que 2021 touche à sa fin, les rumeurs concernant les produits d’Apple en 2022 vont bon train. La firme de Cupertino aurait prévu de lancer son tout premier casque de réalité mixte l’année prochaine. Il serait annoncé avant les lunettes connectées Apple Glass qui seraient le dernier projet de Tim Cook en tant que PDG. Selon une source, le casque AR/VR d’Apple serait d’ailleurs vendu aux alentours des 3 000 $.

Illustration du casque AR/VR d’Apple – Crédit : FRONT PAGE TECH

L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment confirmé que le casque arriverait fin 2022. Il aurait une puissance de calcul équivalent à celle des Mac. Cependant, il ne sera probablement pas disponible de sitôt après son annonce. L’un des projets les plus ambitieux d’Apple risque de mettre du temps à arriver chez les utilisateurs.

Il faudra patienter avant de pouvoir avoir le casque de réalité augmentée d’Apple entre les mains

Mark Gurman de Bloomberg estime que les utilisateurs auront du mal à se procurer le casque Apple après son annonce. Il a déclaré que : « je m’attends à ce que l’écart entre l’introduction du premier casque d’Apple – prévue dès l’année prochaine – soit important et rivalise avec celui de l’Apple Watch d’origine ».

En effet, les utilisateurs n’avaient pas pu acheter immédiatement la première montre connectée d’Apple. Ils avaient dû attendre 227 jours entre l’annonce et la disponibilité. Mark Gurman pense aussi qu’Apple ne veut pas exposer son casque de réalité mixte « à des risques de fuites lorsqu’il sera entre les mains d’un plus grand nombre d’employés et de partenaires d’Apple qui devront y contribuer avant sa sortie ». Ainsi, il ne serait pas étonnant que les premiers casques AR/VR d’Apple soient livrés en 2023 et non en 2022.

Pour rappel, le casque de réalité mixte d’Apple aurait des objectifs interchangeables pour s’adapter à la vision des utilisateurs. Cela signifie que « la société devra probablement travailler avec les gouvernements du monde entier sur d’éventuelles lentilles de prescription », explique Mark Gurman. D’après ce que l’on sait, le casque AR/VR serait aussi capable de fonctionner indépendamment d’un Mac ou d’un iPhone.

Source : 9to5Mac