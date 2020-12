Apple : le casque sans fil AirPods Max disponible le 15 décembre à 629 €

Apple a enfin annoncé l’AirPods Max, son tout premier casque audio sans fil à réduction de bruit active. Équipé d’une puce H1 et de l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête, ce casque sera disponible à partir du 15 décembre à 629 €.

Apple vient d’annoncer le premier casque audio de la marque qui fait tant parler de lui depuis plusieurs mois. À trois semaines de la fin d’année, personne ne s’attendait à un nouveau produit Apple jusqu’à la fuite qui indiquait hier l’arrivée du casque au lieu de l’Apple TV. Finalement, le premier casque audio sans fil signé Apple ne s’appelle pas AirPods Studio, mais AirPods Max. Celui-ci a un design bien particulier composé d’acier inoxydable, d’aluminium et de tissu.

Le nouveau AirPods Max en coloris Gris sidéral – Crédit : Apple

On notera aussi la présence de la couronne numérique, aussi appelée Digital Crown, comme celle de l’Apple Watch Series 6 qui mesure le taux d’oxygène dans le sang. La Digital Crown permet de régler le volume audio, de changer de morceau de musique, de répondre à des appels et d’activer Siri. Cette dernière fonctionnalité est évidemment réservée aux appareils d’Apple tels que les iPhone, les iPad et les Mac.

Apple vise le très haut de gamme avec l’AirPods Max doté de la puce H1 et de la réduction active de bruit

Tout comme les AirPods 2 qui font partie des meilleurs écouteurs true wireless de 2020, l’AirPods Max est équipé de la réduction de bruit active. De plus, il intègre une puce H1 par écouteur. Cette puce est déjà présente sur les AirPods Pro qui accueillent depuis peu la spatialisation audio et le basculement automatique entre deux sources audio. Au niveau de la batterie, Apple a annoncé une autonomie de 20 heures, « même avec la réduction active du bruit et l’audio spatial activés ».

En plus de la couronne digitale, un bouton permet de changer le mode d’isolation. L’utilisateur peut activer ou désactiver la réduction de bruit active, mais aussi activer le mode Transparence. Apple a précisé que ce mode « laisse filtrer les bruits extérieurs pour vous permettre d’interagir naturellement avec le monde qui vous entoure ».

Enfin, Greg Joswiak qui est le vice-président du marketing mondial d’Apple a déclaré que : « avec les AirPods Max, nous apportons cette expérience magique des AirPods à un design supra-auriculaire époustouflant avec un son haute-fidélité ». L’AirPods Max se place dans la catégorie des casques audio très haut de gamme. À 629 €, il est plus onéreux que les meilleures références actuelles, à savoir le Sony WH-1000XM4 qui a la réduction de bruit la plus performante du marché et le Bose Headphones 700 qui a succédé au célèbre QC35 II.

L’AirPods Max sera commercialisé dès le 15 décembre prochain à 629 €. Il est d’ores et déjà disponible en précommande. Apple le propose dans cinq coloris : gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose. Il est fourni avec une Smart Case. Elle protège les écouteurs tout en plongeant le casque dans un mode ultra-basse consommation. Celui-ci servirait à préserver l’autonomie de la batterie.

Source : Ubergizmo