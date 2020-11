Apple : le chargeur sans fil MagSafe Duo arriverait bientôt pour vos iPhone 12 et Apple Watch

Comme l’a rapporté Macrumors, le chargeur MagSafe Duo a finalement obtenu la certification NRRA en Corée. La NRRA est l’Agence nationale de recherche radio de Corée.

MagSafe Duo – Crédit : Apple

Le chargeur sans fil MagSafe Duo avait été révélé pour la première fois par le leaker Kang sur Weibo, qui avait l’essentiel du contenu de la Keynote d’Apple. Les accessoires officiels MagSafe comprennent un chargeur sans fil à 45,00 euros, des coques à 55,00 euros, un porte-cartes à 65,00 euros et un chargeur MagSafe Duo. Cependant, nous n’avons pas encore grand-chose sur le MagSafe Duo, que ce soit ses caractéristiques techniques ou son prix.

Que sait-on sur le MagSafe Duo ?

Selon la certification en Corée, le numéro de modèle du chargeur est A2458. Il est intéressant de noter que le chargeur est fabriqué en Chine et non en Corée. Malheureusement, la certification ne révèle pas grand-chose de plus.

D’après la présentation d’Apple, nous savons que le MagSafe peut recharger simultanément un iPhone 12 et une Apple Watch. Il faut noter que le socle de droite ne devrait pas être compatible avec les AirPods. De plus, d’après Apple, celui-ci serait léger et portable pour les voyages. De plus, le MagSafe Duo pourrait se plier en son centre pour le ranger plus facilement dans vos bagages.

Le chargeur MagSafe d’Apple est un accessoire assez controversé. Bien que son design apporte quelque chose de nouveau dans le domaine, celui-ci peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. Il ne charge pas non plus tous les iPhone 12 de la même façon. En effet, les iPhone 12 mini ne sont compatibles qu’avec une puissance de 12 W maximum, contre 15 W pour les autres modèles. Des utilisateurs ont même remarqué qu’il était compatible avec le Samsung Galaxy Z Fold 2.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Apple va lancer le MagSafe Duo. L‘entreprise californienne a prévu un événement le 10 novembre, mais celui-ci sera vraisemblablement dédié aux nouveaux MacBook Air et MacBook Pro équipés des puces Apple Silicon. On peut cependant s’attendre à ce que l’accessoire soit disponible avant la fin de l’année.

Source : macrumors