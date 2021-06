Apple : le nouveau MacBook Air haut de gamme avec la puce M2 sortirait cette année

Apple serait en train de préparer un nouveau MacBook Air haut de gamme. En plus d’arborer un nouveau design et d’être proposé dans différents coloris, l’ordinateur portable compact serait équipé de la puce M2 qui succède à la M1.

Ce n’est pas la première fois que le prochain MacBook Air d’Apple fait parler de lui sur les réseaux. En mai, le leaker Jon Prosser annonçait déjà que le nouveau MacBook Air M2 serait aussi coloré que les iMac. Apple a effectivement lancé une nouvelle gamme d’iMac colorés de 24 pouces au mois d’avril.

Un rendu du prochain MacBook Air M2 en violet – Crédits : Jon Prosser / Rendersbyian

En ce qui concerne le prochain MacBook Air, de récents rapports corroborent les propos de Jon Prosser. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de chez Bloomberg ont tous deux confirmé qu’Apple est en train de préparer une refonte de son MacBook Air actuel. Néanmoins, l’apparence ne sera pas la seule amélioration puisque l’ordinateur portable haut de gamme gagnera également en puissance.

Le MacBook Air M2 aura de meilleures performances, mais aussi un design totalement revisité

En termes de performances, le nouveau MacBook Air serait doté de la puce M2. Celle-ci succède à la M1 qui équipe plusieurs appareils de la firme, dont le MacBook Air actuel lancé en novembre 2020 au prix de départ de 999 $. La prochaine puce M2 promet de meilleures performances et elle aurait jusqu’à 10 cœurs graphiques.

D’ailleurs, Apple aurait commencé la production de la puce M2 depuis le mois d’avril et elles seraient disponibles dès le mois prochain. De plus, le design du nouveau MacBook Air serait orienté vers la productivité avec des touches de fonction de taille normale, mais le trackpad serait légèrement plus petit que le modèle actuel.

L’ordinateur portable compact échangerait aussi ses quatre patins à chaque coin pour deux longues bandes en caoutchouc. Le nouveau MacBook Air profiterait ainsi de meilleures propriétés antidérapantes et s’adapterait à plus de surfaces différentes. Il devrait également être encore plus fin que le modèle actuel. Nous n’avons cependant pas plus de précision à ce sujet. Enfin, Mark Gurman affirme qu’Apple a prévu de lancer le nouveau MacBook Air d’ici la fin de l’année s’il sort en 2021. S’il arrive en 2022, ce sera au début de l’année selon l’analyste. Au niveau du prix, le MacBook Air M2 se situerait entre le M1 actuel et le MacBook Pro.

Source : Digital Trends