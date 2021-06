Apple : le premier casque de réalité mixte sera lancé au deuxième trimestre de 2022

Apple travaille sur des casques de réalité augmentée, qui comprendront des dispositifs de « réalité mixte ». Cela signifie qu’il pourra être à la fois utilisé en tant que casque VR et en tant que casque AR.

Oculus Quest 2 – Crédit : Facebook

En effet, le casque AR d’Apple devrait utiliser des écrans micro-LED de Sony avec un mode transparent pour le contenu AR et un mode opaque pour le contenu VR. Comme Ming-Chi Kuo l’avait dévoilé le mois dernier, 15 caméras seront utilisées, offrant ainsi une véritable expérience immersive aux utilisateurs.

Contrairement aux autres produits d’Apple, le casque serait surtout destiné aux développeurs. En effet, il aidera Apple à préparer l’avenir de ses Apple Glasses. Le géant américain souhaiterait tout miser sur ce produit compatible avec la réalité augmentée. Contrairement à un casque, celui-ci aura l’avantage de pouvoir être porté au quotidien.

Que sait-on sur le casque de réalité mixte d’Apple ?

D’après Ming-Chi Kuo, le casque sera léger, avec un poids de 200 à 300 grammes, grâce à un extérieur en tissu. Vous devrez toujours vous brancher sur un ordinateur ou un portable pour allumer le casque AR, mais une version standalone arrivera en 2025. Enfin, son prix se précise. Celui-ci serait d’environ 1000 dollars, soit le même prix qu’un iPhone haut de gamme. Il pourrait donc être disponible en France entre 1100 et 1200 euros.

On sait également que le casque sera en mesure de suivre les mouvements des yeux et d’authentifier les utilisateurs par reconnaissance de l’iris. Cela permettra au casque de savoir précisément lorsque l’utilisateur cligne des yeux. Il pourrait par exemple être possible de sélectionner un objet en jeu ou une option dans le menu en clignant des yeux.

Enfin, comme le casque est également compatible la réalité virtuelle, on imagine qu’il aura accès aux mêmes applications et jeux que les casques d’Oculus. Pour l’instant, on ne sait pas s’il sera possible de profiter de la puissance graphique des ordinateurs de la même manière que ses concurrents, notamment pour jouer à des jeux exigeants dans des conditions idéales. Il faudra probablement patienter encore plusieurs mois avant d’en savoir davantage au sujet de ce casque de réalité mixte.

Source : MacRumors