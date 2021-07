Apple : le premier iPad OLED n’arriverait finalement pas avant 2023

Selon un rapport du média Coréen ETNews, le premier iPad OLED aurait dû être un iPad Air de 10,8 pouces en 2022, mais il semble qu’il faudra attendre encore un peu plus longtemps avant qu’Apple s’aligne sur ses concurrents.

iPad Pro – Crédit : Daniel Romero / Unsplash

Avec l’essor du télétravail et de l’enseignement à distance, le marché des tablettes a explosé depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le rapport de DCSS annonce que l’augmentation des ventes de tablettes n’en est qu’à ses débuts, puisque les tablettes OLED enregistreront une croissance des revenus de 57 % d’une année sur l’autre en 2023. Il s’agit de la plus forte croissance au cours de la période de prévision.

Actuellement, tous les iPad utilisent des écrans LCD, qui nécessitent un rétroéclairage. Cependant, le géant californien a récemment amélioré cette technologie sur son nouvel iPad Pro 2021 12,9 pouces avec un écran mini-LED. En effet, le mini-LED permet de mieux gérer les zones de rétroéclairage, ce qui permet non seulement de mieux gérer le contraste, mais aussi d’améliorer la luminosité maximale des tablettes.

Les concurrents d’Apple proposent déjà des tablettes OLED

Même si le nouvel iPad Pro 2021 est propulsé par un processeur M1, qui fait d’elle la tablette la plus puissante du marché, celle-ci est toujours en retard sur les technologies de son écran. En effet, les concurrents d’Apple comment Samsung utilisent déjà l’OLED dans leurs tablettes, et Apple ne s’alignera visiblement pas avant au mois deux ans.

Néanmoins, on sait que c’est pour l’instant Apple qui domine le marché des tablettes. Selon les données de Statcounter, Apple détiendrait 52 % des parts de marché au mois de juin 2021 en France, contre 36 % pour Samsung. Les deux géants sont bien loin devant Huawei, troisième, qui ne dispose que de 5 % des parts de marché. L’arrivée d’un iPad OLED devrait permettre à Apple de consolider sa position de leader en 2023, mais d’ici là, on imagine que c’est Samsung qui va profiter de la situation. Depuis l’automne dernier, le fabricant coréen

Le fabricant coréen va d’ailleurs dévoiler d’ici quelques mois trois nouveaux modèles, dont la Galaxy Tab S8 Ultra. Cette nouvelle tablette haut de gamme sera vraisemblablement la tablette Android ultime, puisqu’elle offre un écran OLED 120 Hz de 14,6 pouces, une batterie de 12 000 mAh compatible avec la recharge rapide 45 W, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, quatre haut-parleurs et un S Pen.

Source : DCSS