Apple : le prochain iPad Mini avec un nouveau design sortirait cet automne

Apple aurait bel et bien prévu de sortir le prochain iPad Mini cet automne. La tablette est d’autant plus attendue qu’elle arborera un nouveau design, chose qui ne s’est jamais produite depuis son lancement en 2012. Voici ce que l’on sait.

Depuis sa sortie en 2012, l’iPad Mini n’a guère changé de design au cours des générations. Souvent considéré comme étant le vilain petit canard de la gamme d’Apple, l’iPad Mini va enfin bénéficier d’une mise à niveau majeure. Les autres modèles d’iPad ont connu des changements notables au fil des ans, mais l’iPad Mini 5 sorti en 2019 est encore très semblable à la version de 2012.

L’iPad Mini actuel – Crédit : Apple

Cela fait déjà plusieurs mois que des rumeurs circulent au sujet du redesign de l’iPad Mini. Il ne reste plus qu’à patienter quelques mois pour découvrir le nouveau design de l’iPad Mini 6. Apple aurait effectivement prévu de lancer le nouvel iPad Mini cet automne. On s’attend également à découvrir le prochain MacBook Air avec processeur M2 qui bénéficiera de meilleures performances et aussi d’un nouveau design.

« La plus grande refonte » de l’iPad Mini depuis 2012

Le célèbre leaker Mark Gurman de Bloomberg a révélé dans sa newsletter que le nouvel iPad Mini « devrait être prêt » pour un lancement cet automne. Mark Gurman n’a pas donné de détails supplémentaires sur l’iPad Mini. Il avait cependant déjà dévoilé quelques informations il y a plusieurs mois.

L’iPad Mini 6 devrait avoir un plus grand écran grâce à des bordures plus fines. La disparition du bouton d’accueil est aussi prévue. Par conséquent, Touch ID devrait être situé sur le bouton d’allumage. D’ailleurs, Apple réintroduirait Touch ID sous l’écran de l’iPhone 14 en 2022. En fait, le design du prochain iPad Mini semble fortement inspiré de celui de l’iPad Air.

Mark Gurman a lui-même précisé que ce sera « la plus grande refonte » de l’iPad Mini depuis 2012. Outre le design, nous ne savons pas encore quelles seront les autres nouveautés de l’iPad Mini 6, mais il faut probablement s’attendre à de meilleures performances et une autonomie améliorée.

Enfin, nous n’avons pas de date plus précise en ce qui concerne le prochain iPad Mini. Apple a probablement prévu un deuxième évènement en octobre ou en novembre après l’annonce de l’iPhone 13 qui s’est récemment dévoilé en images. Celle-ci est attendue pour le mois de septembre.

Source : Engadget