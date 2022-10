Apple préparerait le prochain Mac Pro avec deux options : M2 Ultra et M2 Extreme. L’ordinateur de bureau haut de gamme serait ainsi équipé de puces « au moins deux ou quatre fois plus puissantes que la M2 Max » avec jusqu’à 48 cœurs CPU.

La firme de Cupertino a presque terminé la transition des Mac vers l’architecture Apple Silicon. Le Mac Pro est le seul qui n’a pas encore reçu les puces maison d’Apple. Cela ne devrait néanmoins plus tarder. Dans un nouveau rapport, Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple serait en train de préparer le prochain Mac Pro avec Apple Silicon. Il serait équipé de puces M2 « au moins deux ou quatre fois plus puissantes que la M2 Max ».

Le Mac Pro © Apple

Apple qui vient de présenter l’iPad Pro de nouvelle génération suralimenté par la puce M2 annoncera probablement le Mac Pro M2 en 2023. En attendant d’avoir des informations officielles, on peut se préparer à voir deux versions du Mac Pro, une avec 24 cœurs CPU et une autre avec 48 cœurs CPU.

Le prochain Mac Pro serait alimenté par une puce M2 Ultra ou M2 Extreme

Pour le moment, les deux puces qu’Apple préparerait pour le Mac Pro sont surnommées M2 Ultra et M2 Extreme. Le Mac Pro avec M2 Ultra serait doté de 24 cœurs CPU et 76 cœurs GPU. Quant au Mac Pro avec la puce M2 Extreme, il aurait 48 cœurs CPU et 152 cœurs GPU. Les deux modèles auraient 256 Go de mémoire, selon Mark Gurman. Ce sont évidemment des caractéristiques ultra haut de gamme, mais, comme son nom l’indique, le Mac Pro est dédié aux professionnels. Ces derniers ont besoin de ses performances pour l’animation 3D au cinéma, par exemple.

Le Mac Pro serait donc une machine ultra performante bien plus puissante que les nouveaux MacBook Pro attendus pour novembre. Apple aurait effectivement prévu de lancer deux nouveaux modèles de MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max. Celle-ci devrait être équipée de 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU. En comparaison, la M1 Max a 10 cœurs CPU et 32 cœurs GPU.

Enfin, Mark Gurman a également révélé qu’Apple teste actuellement un Mac Pro avec la configuration suivante : 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU et 192 Go de mémoire. Cette station de travail tourne sous macOS Ventura 13.3. Pour rappel, macOS Ventura est déployé à partir d’aujourd’hui avec ses nouvelles fonctionnalités.

