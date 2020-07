Apple : les AirPods 3 adopteront une technologie SiP similaire à celle des AirPods Pro

Apple devrait lancer de nouveaux AirPods d’entrée de gamme avec une forme similaire à celle des AirPods Pro au cours du premier semestre 2021. La dernière note de Kuo met en lumière ses prévisions en soulignant la nécessité de la technologie SiP pour intégrer les caractéristiques audio des écouteurs dans le boîtier plus petit.

Crédit : JessBaileyStudio / Pixabay

Introduits en 2019, les AirPods Pro présentent une conception d’écouteur intra-auriculaire différente de celle des AirPods, avec des tiges plus courtes sous l’oreille.

Apple AirPods : quelles sont les nouveautés de la nouvelle mise à jour ?

Par rapport à la technologie SMT présente sur les AirPods classiques, les systèmes SiP permettent aux fabricants d’incorporer plus de composants dans un espace plus restreint. Les AirPods Pro d’Apple, par exemple, utilise un design SiP avec une puce H1 conçue par Apple qui gère l’audio, les commandes Siri, les capacités de réduction du bruit et bien plus encore.

Disponibles l’année prochaine ?

Partant du postulat que des AirPods 3 arriveront au cours du premier semestre de l’année prochaine, Kuo, qui avait déjà révélé que les iPhone 12 seront équipés de capteurs photo haut de gamme, pense que les fournisseurs de pièces pour les AirPods Pro de la génération actuelle devraient voir les livraisons de composants augmenter de 50 à 100% par an. Les AirPods de deuxième génération devraient être abandonnés lors du lancement des nouveaux modèles.

Les livraisons globales d’AirPods devraient ralentir en 2021, avec une croissance prévue de 28 % par an, contre 65,1 % en 2020, ce qui, selon Kuo, sera stimulé par la décision d’Apple de vendre l’iPhone 12 sans les EarPods (et l’adaptateur secteur) inclus dans la boîte.

Il existe également d’après lui des fuites selon lesquelles des « AirPods Pro Lite » pourrait arriver au cours du second semestre 2020, mais il n’est pas confirmé s’ils utiliseront la technologie SMT ou SiP.

Source : appleinsider