Apple : les AirPods 3 ne seront pas lancés avant la fin de l’année

Selon l’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, Apple commencera la production de masse de ses prochains AirPods au cours du troisième trimestre de cette année.

AirPods 3 – Crédit : gizmochina

Déjà en novembre de l’année dernière, nous avions pu voir à quoi allaient ressembler les AirPods 3 grâce au site 52audio. Celui-ci a récemment entièrement dévoilé le design des écouteurs avec des photos volées. Les écouteurs auront un design similaire aux AirPods Pro. De plus, il sera possible d’utiliser des embouts amovibles et des commandes tactiles seront disponibles sur la tige.

Kuo n’est pas très optimiste quant à l’avenir des AirPods, puisqu’il s’attend à ce que les livraisons d’AirPods en 2021 baissent à 78 millions d’unités, contre 90 millions en 2020. Cela correspondrait à une baisse annuelle de 13 % pour Apple, selon l’estimation de Kuo. Cependant, on imagine que la nouvelle génération pourra redynamiser les ventes en fin d’année.

Que sait-on des AirPods 3 ?

En plus de partager beaucoup de similitudes au niveau du design, les AirPods 3 devraient également adopter une technologie SiP similaire à celle des AirPods Pro. Le système SiP permet aux fabricants d’incorporer plus de composants dans un espace plus restreint. Les AirPods Pro d’Apple utilisent un design SiP avec une puce H1 qui gère l’audio, les commandes Siri ou encore la réduction de bruit.

De plus, 52audio avait affirmé qu’il est « très probable » que la suppression active du bruit soit incluse dans les prochains AirPods. Il en va de même pour l’audio spatiale, qui est actuellement une fonctionnalité exclusive aux AirPods Pro et AirPods Max.

Si la production de masse ne doit pas commencer avant le troisième trimestre de 2021, cela signifierait que les AirPods 3 ne seront pas présentés avant la fin de l’année. Les fuites précédentes laissaient penser qu’Apple allait les présenter durant sa Keynote qui serait prévue le 23 mars prochain, mais cela ne sera finalement pas le cas. On imagine que ceux-ci pourraient être dévoilés en même temps que les iPhone 13 au mois d’octobre.

Source : 9to5Google